Festivālu 'Čello Cēsis' atklās amerikāņu mūsdienu mūzikas vēstnese Ešlija Bāsgeita

Festivālu "Čello Cēsis" 13. septembrī, pulksten 19.00, koncertzālē "Cēsis" atklās virtuozā amerikāņu čelliste un atzītā ansambļa "Bang On A Can All-Stars" dalībniece Ešlija Bāsgeita (Ashley Bathgate), kura duetā ar latviešu pianistu Reini Zariņu atskaņos mūsdienu amerikāņu komponistu skaņdarbus, no kuriem vairāki radīti Bāsgeitai, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Egija Saļņikova.

Ešlija Bāsgeita ir "spoža gaisma uz jaunās mūzikas skatuves" ("The New York Times"), "fenomenāli apdāvināta čelliste... viņas uzstāšanās piepilda zinātkāre un atbrīvota enerģija" ("Boston Music Intelligencer"). Bāsgeita ir atvērta vēl neatklātai, novatoriskai skaņu pasaulei, mainot priekšstatus par tradicionāli ierasto čella skanējumu. Viņas pārsteidzošā talanta un aizrautīgā izpildījuma valdzināti, daudzi Amerikas komponisti čellistei veltījuši jaundarbus.

Piektā starptautiskā festivāla "Čello Cēsis" atklāšanas koncerta "Laikmets" programmā ietverto komponistu Kena Tomsona (Ken Thompson), Reiko Futinga (Reiko Futing), Džeka Perla (Jack Perla), Martina Bresnika (Martin Bresnick) un Eimijas Viljamsas (Amy Williams) skaņdarbi Latvijā izskanēs pirmo reizi un sniegs klausītājiem ieskatu amerikāņu mūsdienu mūzikā. Vairāki opusi veltīti īpaši Bāsgeitai vai pašas čellistes pasūtīti.

Ešlijas skatuves partneris – latviešu pianists Reinis Zariņš – ir izcils interprets, kura dziļās mūzikas atklāsmes un konceptuāli veidotās koncertprogrammas klausītājus nekad neatstāj vienaldzīgus. Reinis ir trīskārtējs Lielās Mūzikas balvas laureāts kategorijā "Par izcilu interpretāciju".

"Ar Ešliju esam pazīstami jau kopš Jēlas universitātes laikiem, kad kopā studējot dažreiz šo to arī uzspēlējām. Kopš tā laika viņa ir izveidojusies par ļoti spilgtu un izteikti virtuozu laikmetīgās mūzikas nesēju pasaulē. Šķiet, ka Ešlijas čella prasmēm nav robežu, un arī pats instruments ir tikai daļa no viņas muzikālās izteiksmes. Manis paša fokuss nav vērsts tikai uz laikmetīgo devumu, tādēļ mūsu satikšanās festivālā "Čello Cēsis" ir kā solis viens otram pretī. Koncertā spēlēsim kopīgi izvēlētus skaņdarbus ar amerikānisku "garšu", kas kļuvuši par Ešlijas repertuāra nozīmīgu daļu, un spēcīgi uzrunā arī mani. Esmu laimīgs, ka Ešliju kā solisti beidzot var iepazīt arī Latvijas publika. Pilnīgi droši – šis koncerts būs aizraujoša pieredze ikvienam," atklāj Reinis Zariņš.

Foto: Andris Sproģis

Sestdien, 14. septembrī, pulksten 10.00, jaunajiem izpildītājmāksliniekiem, pedagogiem un pieredzējušiem mūzikas speciālistiem ir unikāla iespēja piedalīties Ešlijas Bāsgeitas atklātajā meistarklasē, kurā čelliste dalīsies savā pieredzē par mūsdienu mūzikas interpretācijas tehnikām, elektronisko elementu pielietojumu un sadarbību ar komponistiem jaundarbu pasūtījumos.

Festivāla Čello Cēsis turpinājumā 14. un 15. septembrī klausītājiem būs iespēja baudīt arī čellista Ērika Kiršfelda un sitaminstrumentu ansambļa "Perpetuum Ritmico" programmu, lielkoncertu ar māsām Kristīni un Margaritu Balanas, japāņu izcelsmes čellistu Danjulo Išizaka un Lietuvas Nacionālo simfonisko orķestri, mūzikas un mākslas simbiozi klavesīna un čella programmā mākslas galerijā, kā arī zīmējumu un ēnu muzikālo izrādi bērniem.

Festivāls notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Cēsu novada pašvaldības un ASV vēstniecības Latvijā atbalstu.

