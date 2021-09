Pāvilostā, "Fonataine City" 4. septembrī, pulksten 18 notiks sezonu noslēdzošais pasākums "Kuršu metāla diena", kurā uzstāsies dažādas pašmāju smagās mūzikas grupas, tai skaitā "pagan metal" leģenda "Skyforger".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kuršu metālā dienā" uzstāsies arī daudzsološā pankroka grupa "Johnny & The Burnouts"; latgaliski dziedošā folkmetāla grupa "Green Novice", kuriem šis būs pirmais koncerts Kurzemē; Latvijas atbilde grupai "Motohead" – "Rūsa", kurai šis būs pirmais koncerts pēc divu gadu pārtraukuma.

"Skyforger" vokālists Pēteris Kvetkovskis saka: "Tā nu ir sanācis, ka dažādu iemeslu dēļ pēdējos trīs gados mums nav sanācis būt Kurzemes pusē, tāpēc esam priecīgi atgriezties ar jaunu spēku, un pie tam pilsētā kur nekad neesam bijuši. Daudzi nezin, ka sensenos laikos Pāvilosta bija viena no kuršu vikingu ostām, no kuras viņi devās tālāk savos ceļojumos uz Dāniju un citām tagadējās Skandināvijas valstīm. Dānijā esot pat saglabājies antīks klints uzraksts: "Ak dievs, jel pasargi mūs no kuršiem!" Pilnīgi iespējams, ka mūsu senči Pāvilostā mitinājās un karoja jau pirms daudziem tūkstošiem gadu. Tāpēc šim koncertam arī dots tāds zīmīgs nosaukums – "Kuršu metāla diena". Protams, izskanēs arī zīmīgā dziesma "Kurši" no mūsu pirmā albuma "Kauja pie Saules". Koncertu šajos laikos nav bijis daudz, līdz ar to būsim priecīgi redzēt visus rock un metal fanus kuplā skaitā Pāvilostā".

Piebilst "Skyforger" basists Edgars Grabovskis: "Jā, šis būs tikai trešais koncerts Latvijā šogad. 14. augustā mēs piedalījāmies starpžanru festivālā "Laivā" kopā ar čellu grupu "Dagamba", kā arī pagājušajā nedēļā realizējām seno ieceri ar folk programmu uzstāties etnomūzikas festivālā "Sviests" Valmiermuižā, kur mums uz skatuves piebiedrojās franču beļģu dūdinieks Džefrijs Del'Arija. Mēs viņu satikām pirms diviem gadiem Eiropas turnejas laikā un pamazām mums ir izvērtusies laba sadarbība. Iespējams, ka mēs viņu pieaicināsim jaunā albuma ieraksta procesā. Uz doto brīdi mums ir gatavas astoņas jaunas dziesmas, bet mēs vēl turpinām radošos meklējumus, lai izveidotu pilna garuma albumu".

Pasākuma teritorija tiks atvērta pulksten 18. Vakaru pulksten 18.30 atklās grupa "Green Novice", tam pulksten 19.30 sekos "Johnny & The Burnouts", vakaru turpinās "Rūsa", bet noslēgumā, pulksten 21.45 uzstāsies grupa "Skyforger".

Organizatori uzsver, ka šis ir brīvdabas pasākums ar atsevišķām zonām: ar un bez Covid-19 vakcināciju vai pārslimošanu apliecinoša sertifikāta.

No Rīgas un Liepājas uz Pāvilostu kursēs "Fontaine City Express" autobusi.Koncerta un autobusa biļetes pieejamas "Ticketshop".