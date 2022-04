Foto: Aizvadīts konkursa 'Riga Jazz Stage' fināls

Kinoteātrī "Splendid Palace" 8. aprīlī norisinājās džeza mākslinieku konkursa "Riga Jazz Stage 2022" fināls, kurā uzstājās 13 labākie starptautiskas žūrijas izvēlētie finālisti. Pirms tam notika arī oficiāla pieņemšana Kultūras ministrijā.

Koncertā kinoteātrī "Splendid Palace" uzstājās septiņas dziedātājas: Karīna Laugale, Katrīna Kabiņecka un Paula Saija no Latvijas, Amanda Bekere no Vācijas, Lūisa Balkvila no Apvienotās Karalistes, Eilula Ergula no Turcijas un Valentīna Fina no Itālijas, kā arī seši bundzinieki: Mareks Logins un Pauls Pokratnieks no Latvijas, Matiass Fišers-Mogensens no Dānijas, Janniks Ballmans no Beļģijas, Džovanni Paolo Liguori no Itālijas un Domo Brančs no ASV.

Konkursanti izpildīja pa diviem skaņdarbiem katrs un viņus pavadīja "Riga Jazz Quartet" jeb pianists Kristaps Vanadziņš, ģitārists Rihards Goba, basists Jānis Rubiks un bundzinieks Miķelis Vīte.

"Kultūras ministrijā vienmēr gaidīti ar mūzikas vidi saistīti cilvēki, jo arī mūsu vidū ir muzikāli izglītoti cilvēki, ieskaitot kultūras ministru, kurš ir operdziedātājs," uzrunā ārvalstu žūrijai un ārvalstu masu mediju pārstāvjiem teica Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone. ""Riga Jazz Stage" ir īsti svētki arī mums, jo divus gadus mūzikas jomā bija klusums. Ir liels prieks atkal redzēt publikas piepildītu zāli šādā starptautiskā pasākumā. Un mums ir arī muzikāli izglītota publika. Liels nopelns tajā ir arī Mārim Briežkalnam un komandai, kas organizē gan "Riga Jazz Stage" konkursu, gan starptautisko mūzikas festivālu "Rīgas Ritmi"."

"Man šis konkurss liekas ļoti interesants kaut vai ar to, ka paralēli vokālistu kategorijai, tajā katru gadu sacenšas kāda cita mūzikas instrumenta spēlētāji," piebilda ilggadējs "Riga Jazz Stage" starptautiskās žūrijas loceklis, leģendārā Londonas kluba "Ronnie Scott's Jazz Club" koncertu koordinētājs Pols Peiss. "Katrai instrumentālistu kategorijai piemīt sava muzikālā sajūta. Tāpat konkursa kopsajūta allaž ir patīkami relaksēta, dalībniekiem ir labs kontakts ar publiku, kas šādos pasākumos ir ļoti pozitīva lieta."

Ja ziņots, ka festivāls un konkurss "Riga Jazz Stage" šogad notika no 7. līdz 9. aprīlim.