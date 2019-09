Foto: Alises Joste un grupa 'Nesen' muzicē Fon Stricka villā

Ceturtdien, 19. septembrī, K.K. fon Stricka villā uzstājās mūziķe Alise Joste un grupa "Nesen", turpinot mūzikas apgāda "I Love You Records" 10 gadu jubilejas koncertu sēriju.

Dziesmu rakstnieces Alises Jostes abus soloierakstus izdeva "I Love You Records", otrais no tiem "Hardships are Ships" 2015. gadā ieguva pirmo "Austras balvu", ko pasniedz gada labākajam Latvijas mūziķu albumam. Alises Jostes mūzikas un tekstu pieklusināti emocionālais vēstījums ir aizkustinājis klausītājus ne vien Latvijā, bet arī daudzās citās Eiropas valstīs, tostarp Vācijā, Zviedrijā, Portugālē un Francijā.

Koncertā Alise Joste spēlēja gan jau pazīstamās dziesmas, gan pavisam jaunas kompozīcijas, kurās, atšķirībā no abiem iepriekšējiem albumiem, skan teksti latviešu valodā.

Alises Jostes priekšnesumam sekoja daudz ekspresīvākā grupa "Nesen", kurā apvienojušies pašmāju neatkarīgās mūzikas interesentiem labi zināmi mūziķi – pati Alise Joste, kā arī Aleksis Luriņš, Kārlis Josts un Jānis Burmeisters. Sakarā ar aizņemtību citos projektos grupa nekoncertē bieži, tāpēc šī bija tikai trešā iespēja redzēt "Nesen" spēlējam dzīvajā izpildījumā.

"I Love You Records" jubilejas svinības turpināsies 28. septembrī klubā "One One" ar grupu "Super Besse" (Baltkrievija) un "Human Tetris" (Krievija) koncertiem, kā arī 18. oktobrī, kad Fon Stricka villā uzstāsies grupas "Laika suns" un "Kabloonak" (Lietuva).