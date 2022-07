Foto: Ar stāvovācijām koncertā Liepājā nosvinēta grupas 'bet bet' 30. jubileja

Ar publikas stāvovācijām Liepājā, atjaunotajā koncertzālē "Pūt, vējiņi!" aizvadītās nedēļas nogalē izskanējis grupas "bet bet" 30. jubilejas koncerts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā atgādina mūziķi, tieši pirms 30 gadiem uz šīs skatuves grupa "bet bet" saņēma konkursa "Liepājas dzintars" Grand Prix. "Tāpēc mūsu 30 gadu jubilejas koncerts, kuru pagājušajā nedēļas nogalē aizvadījām Liepājā, bija tiešām īpašs," raksta "bet bet" mūziķi.

"Šī mums bija īpaša uzstāšanās. Ne tikai tāpēc, ka mūsu grupā spēlē divi liepājnieki - Guntars un Andris, bet arī tāpēc, ka uzstājāmies uz skatuves uz kuras tieši pirms 30 gadiem, 1992. gada vasarā saņēmām savu pirmo nozīmīgo balvu – leģendārā festivāla "Liepājas dzintars" Grand Prix. Ir pagājuši nieka 30 gadi, un mēs atkal kāpām uz šīs skatuves atjaunotās versijas skatuves dēļiem. Mēs bijām līdz sirds dziļumiem aizkustināti par šo iespēju un par neticami sirsnīgo publikas atsaucību. Šis koncerts bija viens no mūsu grupas visu laiku visemocionālākajiem skatuves mirkļiem. Uz skatuves draugi, zālē - draugi un pat aiz skatuves – draugi! Paldies un no visas sirds par šo vakaru visiem, kas to padarīja par iespējamu!" uzsver mūziķi.

Pašmāju poproka grupa "bet bet" dibināta 1991. gadā Rīgā. Grupā muzicē bundzinieks un tekstu autors Guntars Račs, dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels, basģitārists Andris Alviķis un ģitārists Uģis Tirzītis. Populārākās "bet bet" dziesmas ir "Kāpēc man nav sarkans mersedess?" ,"Mana mīļā meitene", "Vakara vējā" un "Nakts".

Jau ziņots, ka šovasar grupa "bet bet" devusies 30 gadu jubiljejas koncertturnejā. Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Nākamie grupas "bet bet" koncerti notiks:

22. jūlijā pulksten 19 Kandavas brīvdabas estrādē "Ozolāji";

5. augustā pulksten 19 Ikšķiles brīvdabas estrādē;

20. augustā pulksten 19 Jelgavā, brīvdabas koncertzālē "Mītava" Pasta salā;

26. augustā pulksten 19 Skrundas pilskalna estrādē;

27. augustā pulksten 18 Dobelē, Ķeizarmeža estrādē;

9. septembrī pulksten 19 Koncertzālē "Cēsis";

8. oktobrī pulksten 18 Valmieras Kultūras centrā;

29. oktobrī pulksten 18 Ventspilī, Teātra namā "Jūras vārti".