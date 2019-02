Foto: Izskanējis Krisa Noa koncerts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 13. februāra vakarā izskanēja mūziķa Krisa Noa līdz šim lielākais solokoncerts.

Pusotru stundu garajā koncertā klausītāji varēja baudīt gan akustiski izpildītas mākslinieka dziesmas, gan zināmus singlus kā "Spark", "Fall Through", "Rain Is Still Falling Down". Koncerta laikā klausītāji tika iepazīstināti arī ar jaunāko singlu "Inside out", kas iznāks 28. februārī, kā arī ar citām dziesmām, ko plānots izdot 2019. gadā.

Koncerta otrajā daļā mūziķis skatītājiem sagādājis pārsteigumu, singlu "River" atskaņojot kopā ar koncerta viesmākslinieci – Aminatu Savadogo.

Par koncertu Kriss Noa stāsta: "Ir liels prieks uzstāties savai auditorijai, kas jau ir iepazinušies ar manu daiļradi un pazīst manu skanējumu. Protams, ļoti priecājamies par izpārdotu koncertu – tas ir jauns atspēriena punkts, kas dod spēku turpināt iesākto. Šobrīd aktīvi strādājam pie jauniem ierakstiem, ko klausītājiem nodosim pirms vasaras."