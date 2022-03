Foto: Kabarē, džezs un retro popmūzika – Rīgā koncertē Skota Bredlija 'Postmodern Jukebox'

Koncertzālē "Palladium" piektdienas, 25. marta vakarā, uzstājās uzstāsies popmūzikas-džeza fenomens Skots Bredlijs ar apvienību "Postmodern Jukebox". Rīgā retro popmūzikas un kabarē noskaņās ieturētais šovs piestāja koncertturnejas "The Grand Reopening Tour" ietvaros.

Skots Bredlijs un "Postmodern Jukebox" ir kļuvuši par pasaules mēroga sensāciju un savu popularitāti ieguvuši transformējot mūsdienu lielākos hitus 20. līdz 60. gadu mūzikas noskaņās. Izņēmums nebija arī Rīgas koncerts – "Palladium" retro skaņās bija ietērpti tādi pophiti kā "Spice Girls" dziesma "Wannabe", "The Rembrandts" dziesma "I'll be there for You" ko pazīstam no komēdijseriāla "Draugi", "Radiohead" hits "Creep" un daudzas citas dziesmas.

Skots Bredlijs kopā ar "Postmodern Jukebox" popularitāti guva, publicējot savu veikumu "YouTube". Šobrīd grupas "YouTube" kanālam ir vairāk nekā pieci miljoni sekotāju un kopējais video skatījumu skaits pārsniedz 1.5 miljardus.

Kopš 2014. gada, kad Skots Bredlijs un "Postmodern Jukebox" uzsāka savu pirmo koncertturneju, grupa ir uzstājusies uz pasaules lielākajām skatuvēm, apceļojusi sešus kontinentus un izpārdevuši koncertus vairāk nekā 60 pasaules valstīs.

Kopumā "Postmodern Jukebox" projektā piedalījušies vairāk nekā 70 dažādi talantīgi mākslinieki un mūziķi.