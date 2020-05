Foto: Kad ovācijas skan pie ekrāniem – noticis pirmais 'Delfi digiKoncerts'

Ar grupas "Carnival Youth" uzstāšanos trešdien, 20. maijā, izskanējis pirmais "Delfi digiKoncerts", kas tika rīkots, lai mudinātu atbalstīt pašmāju mūziķus.

Koncerts notika īpaši aprīkotā, profesionalā studijā, klāt esot vien tehniskajam personālam un septiņiem "Carnival Youth" atbalstītājiem, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus. Tāpēc grupai nācās iztikt bez ierastajiem fanu pūļiem un ovācijām pie skatuves. Pēc aptuveni stundu ilgās uzstāšanās ar "Carnival Youth" puišiem sarunājās "Delfi" sociālo tīklu satura redaktors Eduards Gorbunovs, uzdodot jautājumus, ko koncerta laikā bija atsūtījuši skatītāji. Kā vienu savdabīgākajām sajūtām spēlējot šāda veida koncertu "Carnival Youth" dalībnieki atzina faktu, ka visu uzstāšanās laiku nācies skatīties pašiem uz sevi ekrānos, nevis, kā ierasts, uz publiku.

Koncertu tiešraidē bija iespējams skatīties "Biļešu paradīzes" mājaslapā.

Īpašajam "digiKoncertam" grupa bija sagatavojusi programmu "Reconnected" iekļaujot tajā dziesmas gan latviešu, gan arī angļu valodā, rēķinoties ar starptautisko auditoriju, kurai arī bija iespēja vērot koncertu. Programmā bija iekļauta arī Imanta Kalniņa dziesmas "Dzeguzes balss" versija, ko atskaņošanai koncertā izvēlējās "Delfi" lasītāji, tāpat dzīvajā pirmo reizi izskanēja pavisam jauna "Carnival Youth" dziesma "Vasara bez internetiem", kas ir "Mumiy Troll" dziesmas "Лето без интернета" latviskotā versija.

Koncerts tiek rīkots, reaģējot uz valstī un pasaulē ieviestajiem pulcēšanās ierobežojumiem, kas liedz notikt koncertiem, festivāliem un citiem pasākumiem. Latvijas radošo industriju pārstāvji ir pretimnākoša un mākslinieki ar savu daiļradi bez maksas dalās sociālajos tīklos, tāpēc "Delfi" aicina sabiedrību spert soli pretī un atcerēties, ka sociālā distancēšanās nav iemesls bez maksas pieprasīt kvalitatīvu kultūru, kurā ieguldītas zināšanas, radošā enerģija un laiks. Vairāk par "Delfi digiKoncertiem" šeit.

"Carnival Youth" ir "indie rock" grupa no Latvijas, kas debitēja 2011. gadā, gūstot atpazīstamību gan dzimtenē, gan ārpus tās. Grupu izveidojuši dvīņi Edgars (ģitāra, vokāls) un Emīls (bungas, vokāls) Kauperi un Roberts Vanags (taustiņinstrumenti, vokāls). Grupā spēlē arī Kristiāns Kosītis (basģitāra).

2014. gada 26. maijā grupa izdeva pirmo ierakstu — minialbumu "Never Have Enough", bet jau tā paša gada oktobrī iznāca grupas debijas albums "No Clouds Allowed", kas apbalvots ar Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Labākā debija".

2016. gada janvārī "Carnival Youth" saņēma "European Border Breakers" balvu par panākumiem ārvalstīs. 2016. gada 1. aprīlī iznāca grupas otrais albums "Propeller".

Grupas trešais albums "Vienā vilcienā" iznāca 2017. gada pavasarī, bet jaunākais pilna garuma ieraksts – albums "Good Luck" – 2019. gadā.