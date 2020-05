DELFI uzsāk īpašu ‘digiKoncertu’ sēriju Latvijas mūziķu atbalstam

Pirmais DELFI digiKoncerts notiks 20. maijā pulksten 21.00, un tajā uzstāsies grupa “Carnival Youth”. Aptuveni stundu garajā tiešsaistes koncertā no speciāli pielāgotas studijas ar māksliniekiem sarunāsies hiphopa izpildītājs Edavārdi, kopā ar mūziķiem atbildot arī uz klausītāju jautājumiem.

Kopš ārkārtas situācijas ieviešanas Latvijā 85,6% mūzikas nozares pārstāvju darbība ir apstājusies pilnībā, bet vairāk nekā 50% ir palikuši bez ienākumiem.* Latvijas radošā industrija ir pretimnākoša – mākslinieki ar savu daiļradi bez maksas dalās sociālajos tīklos, tāpēc DELFI aicina sabiedrību spert soli pretī un atcerēties, ka sociālā distancēšanās nav iemesls bez maksas pieprasīt kvalitatīvu kultūru, kurā ieguldītas zināšanas, radošā enerģija un laiks.

“Ļoti laba iniciatīva no DELFI puses, jo mūziķi citādi šauj paši sev kājā. Cilvēkiem izveidojies pieradums, ka par visu citu ir jāmaksā, bet par mūziku ne. Loģiski, ka ir jānosedz tehniskās izmaksas, komunikācija utt., bet mūziķu darbs ir sarunājams tāpat. Šāda tendence jau bija pirms tā visa. Mūziķiem ir jāpalīdz arī pašiem sev un jāsāk prasīt naudu par to, ko viņi dara, jo tā ir viņu profesija un ienākumu avots. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka cilvēki pērk biļetes arī uz šādiem tiešsaistes koncertiem," norāda mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis.