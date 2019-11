Foto: 'Lielā dzintara' publiku sajūsmina Sona Džobarte no Gambijas

Sestdien, 23. novembrī, ar stāvovācijām izskanēja pirmās koras virtuozes pasaulē – Sonas Džobartes (Sona Jobarteh) no Gambijas koncerts Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". Koncertsērijā "Pasaule Lielajā dzintarā" Sonas un viņas grupas sniegumā liepājnieki un pilsētas viesi dzirdēja gan afrikāņu džeza, gan soula un fanka mūzikas ritmus.

Kora ir afrikāņu stīgu instruments, ko dēvē arī par Rietumāfrikas arfu. Tas ir viens no nozīmīgākajiem Mandingo cilts instrumentiem, kas izplatīts Gambijā, Senegālā, Mali, Gvinejā un Gvinejas-Bisavas Republikā. Tradicionāli šo instrumentu spēlē tikai afrikāņu vīrieši – mūziķi, dzejnieki, trubadūri, kuri dzimuši griotu (Rietumāfrikas trubadūru) ģimenēs. Sona Džobarte ir viena no griotu dzimtas atvasēm un pirmā sieviete pasaulē, kura kļuvusi par šī unikālā instrumenta virtuozi. Britu laikraksts "The Guardian" par Sonu raksta: "Sona Džobarte ir pirmā Āfrikas sieviešu griotu koras virtuoze, kā arī smalka dziedātāja un komponiste, kas iespaidīgā veidā apvieno tradicionālo mūziku, blūzu un afrikāņu popu."

Koncertā Liepājā savas Eiropas tūres ietvaros Sona Džobarte uzstājās kopā ar četriem spilgtiem mūziķiem, kuri vienlīdz meistarīgi izpilda gan afrikāņu džeza, gan soula un fanka mūzikas ritmus – bundzenieku Vestliju Džozefu (Westley Joseph), ģitāristu Dereku Džonsonu (Derek Johnson), basģitāristu Endrū Makleinu (Andrew Mclean) un perkusionistu Muhamudu Saru (Mouhamadou Sarr).

Koncerts "Sona Džobarte. Afrikāņu koras virtuoze" turpina Liepājas koncertzāles koncertsēriju "Pasaule Lielajā dzintarā", kas apmeklētājus aicina uz īpaši augstvērtīgiem pasaules aktuālāko mākslinieku koncertiem un notikumiem. Sērijā iekļaujas unikāli projekti, kuri ir mākslinieku vienīgā uzstāšanās Latvijā vai pat visā Ziemeļeiropā. Nākamais sērijas koncerts – senās mūzikas ansambļa "Le Poème Harmonique" uzstāšanās ar skaistākajām Francijas melodijām notiks 2020. gada 15. februārī.