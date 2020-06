Mūzikas grupa "Carnival Youth" 20. jūnijā Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" ar diviem izpārdotiem koncertiem sniedza pirmo ieskatu savā latviešu kino mūzikas "Naivais ku-kū" koncertprogrammā, kurā izskanēja dziesmas no leģendārām latviešu filmām. Koncerta ieraksts "Biļešu paradīzes" mājaslapā būs pieejams līdz 25. jūnijam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Koncerta programmā bija iekļauti 18 skaņdarbi, to starpā tādas dziesmas kā "Dzeguzes balss", "Alvas zaldātiņi", "Ances romance", tēma no "Ilgais ceļš kāpās", "Skauģu dziesmiņa" un "Dziesma nenosalst." Pasākumu vadīja un ieskatu filmās, no kurām tika atskaņota mūzika, sniedza Liepājas teātra aktieris Egons Dombrovskis.

Vēl līdz 25.jūnijam ir iespēja noskatīties koncerta ierakstu, pērkot biļeti "Biļešu paradīzes" interneta mājas lapā.

Kā atzīst grupas dalībnieks R. Vanags: "Ieraksta iespēja ļaus šos Līgo svētkus pavadīt kopā ar jaunos skaņu kažociņos ieģērbtām un sev mīļām latviešu dziesmām".

Rudenī grupai "Carnival Youth" joprojām ir paredzēta "Naivais ku-kū" koncertsērija, kurā, laika posmā no 30. septembra līdz 18. oktobrim, plānoti koncerti Rīgā, Ādažos, Smiltenē, Siguldā, Kuldīgā, Bauskā, Rēzeknē, Alūksnē, Liepājā, Ventspilī, Gulbenē un Talsos.