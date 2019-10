Foto: Māsas Balanas un Andrejs Osokins atklāj Rūmenes muižas koncertzāli

Sestdien, 5. oktobrī, Rūmenē ar stāvovācijām atklāta jauna koncertzāle "Kūts: kultūras un svinību telpa", un pirmo reizi to ieskandināja pasaules atzinību ieguvušie latviešu mūziķi – māsas Margarita un Kristīne Balanas un Andrejs Osokins.

Rūmenes muiža, svinot atjaunošanas 10 gadu jubileju, ir atklājusi jaunu kultūras un svinību telpu. Muižas 3000 m² lielā laukakmeņu kūts, kas celta 1913. gadā, tagad piedzīvo otru elpu – saskaņā ar pārbūves autores arhitektes Zaigas Gailes ieceri tajā ir izveidotas vairākas zāles, kas izmantojamas gan mākslas un mūzikas projektiem, gan privātiem sarīkojumiem līdz pat 500 viesu plašai auditorijai.

Augustā "Kūtī" bija skatāma vērienīga izstāde "Bez fetiša / Without Fetish", kas tika veidota kā Āfrikas tradicionālās mākslas un mūsdienu mākslas saspēle un dialogs.

5. oktobrī kultūras un svinību telpa "Kūts" pārtapa par koncertzāli, kur uzstājās trīs mūzikas virtuozi – Andrejs Osokins (klavieres), Kristīne Balanas (vijole) un Margarita Balanas (čells).

Savukārt 7. decembrī "Kūtī" savu jaunāko albumu "Dedication" prezentēs diriģenta Jāņa Ozola koris "Maska", bet nākamgad 27. maijā "Kūtī" būs klausāmas operu ārijas izcilās Marinas Rebekas interpretācijās. Pie klavierēm būs Andrejs Osokins.

Rūmenes muiža ir ieguvusi lidsabiedrības "American Airlines" žurnāla "Celebrated Living" balvu nominācijā "The Platinum List Awards 2019" kategorijā "The Best Country House Hotels". Šajā kategorijā balvu ieguva arī rezidences "The Five Arms" Skotijā un "Hacienda AltaGracia" Kostarikā. Arī žurnāls "Baltic Outlook" šā gada jūlijā ir atzinis Rūmenes muižu par Eiropas kultūrvēstures dārgakmeni, savukārt 2008. gadā Rūmenes muiža ieguva Latvijas Arhitektūras gada balvu nominācijā "Labākā pārbūve".