Foto: Pūce, Tenis un Rīgas Doma zēnu koris sajūsmina Liepājas publiku

Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" koncertu gads 7. janvārī tika atklāts ar publikas vētrainām stāvovācijām, ko izpelnījās mūziķi Valters Pūce, Dainis Tenis un Rīgas Doma zēnu koris diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā, portālu "Delfi" informēja pasākuma rīkotāji.

Programmā mūziķi klausītājiem dāvāja skaistākos skaņdarbus no Latvijas un pasaules dižāko komponistu daiļrades, kas aranžēti čellam, klavierēm un zēnu kora balsīm.

Atbilstoši vēl tikko aizvadītajam svētku laikam mūziķi koncertā atskaņoja darbus, kas jau gadu desmitiem iekarojuši klausītāju sirdis un labi pazīstami ar tiem piemītošo apcerīgumu. Programma sākotnēji tika veidota kā abu mūziķu dialogs, taču šajā koncertā duetu vairākos skaņdarbos papildināja Rīgas Doma zēnu koris – jautrs, skumjš, komisks un nopietns.

Izvēlētās populārās un klasiskās mūzikas pērles klausītājiem ļāva gremdēties atmiņās par laikiem, kad tika radītas to oriģinālversijas, kā arī saklausīt vēl nedzirdētas noskaņas. Kā pirmo mūziķu duets izpildīja Valtera Pūces oriģināldarbu "Stāvēt tuvāk", kam sekoja skaņdarbi no abu jau realizētās programmas "Radīts Latvijā", kurā iekļauta latviešu mūzikas klasika.

Kopā ar Rīgas Doma zēnu kori Valters Pūce un Dainis Tenis izpildīja Zigmara Liepiņa "Kvazimodo dziedājumu", Mārtiņa Brauna "Dvēselīti", Jāņa Lūsēna "Alises ielu" un Ulda Marhileviča "Lūgumu", savukārt dueta izpildījumā dzirdējām Raimonda Macata "Ziemeļvējā", Imanta Kalniņa "Apvij rokas", Valta Pūces "Balādi no izrādes "Šveiks"" un Raimonda Paula "Kerijas dziesmu". Pēc katra skaņdarba mūziķi iepriecināja apmeklētājus ar humoristiskiem stāstiem par to, kā veicies saņemt atļauju no latviešu komponistiem šo darbu aranžēšanai.

Koncerta turpinājumā sekoja interpretācijas no dueta otrās programmas "Bez elektrības!", kurā mūziķi pasaules klasikai piešķīruši jaunus strāvojumus. No filmas "Neaizskaramie" skaņu celiņa izskanēja itāļu komponista Ludoviko Einaudi "Una Mattina", taču pēcāk klausītājus pārsteidza vairāki skaņdarbu savienojumi.

Piesakot skaņdarbu "White Swan and Black Swan", Dainis Tenis atklāja: "Pasaulē ir ļoti daudz skaistu melodiju un, mūsuprāt, vienas no visskaistākajām ir sarakstījuši divi komponisti – Pēteris Čaikovskis un Kamils Sensāns. Tā ir sagadījies, ka šīs abas melodijas ir par gulbjiem, tādēļ mēs šos skaņdarbus apvienojām un mums sanāca baltais gulbis un melnais gulbis."

Čella, klavieru un zēnu kora balsīs piedzīvojām versiju par Volfganga Amadeja Mocerta "Lacrimosa" no "Rekviēma" un grupas "Radiohead" dziesmas "Paranoid Android" apvienojumu, taču īstu publikas sajūsmu izraisīja skaņdarbs "Symphony Du Riechst So Gut", kurā mūziķi savienojuši tēmas no Ludviga van Bēthovena un grupas "Rammstein" repertuāra.

Koncerta noslēgumā visu koncerta dalībnieku kopskanējumā īstenu publikas saviļņojumu un dvēseles piepildījumu raisīja Raimonda Tigula "Dod, dieviņi".