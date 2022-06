Foto: Siguldas pilsdrupās koncertē britu alternatīvā roka zvaigznes 'Placebo'

Siguldas pilsdrupu estrādē 22. jūnijā uzstājās britu alternatīvā roka zvaigznes "Placebo". Grupa Latvijā, Jāņu priekšvakarā viesojās sava jaunākā, pēc skaita astotā, albuma "Never Let Me Go" turnejas ietvaros.

"Never Let Me Go" iznāca šā gada martā un arī Siguldas koncertā lielākā daļa programmas bija tieši no šī albuma dziesmām. Taču ilggadējie fani tika lutināti arī ar dziesmām "Slave to the Wage", "Special K", "Infra-Red", "Bionic" un citiem hitim no grupas iepriekšējiem albumiem.

Koncertu grupa noslēdza ar Keitas Bušas dziesmas "Running Up That Hill" kaverversiju, kas grupas repertuārā ir jau sen, bet šobrīd ieguvusi jaunu popularitāti tieši oriģinālajā, Keitas Bušas versijā, pateicoties seriālam "Stranger Things".

Kā iepriekš ziņoja rīkotāji no "L Tips Agency", "Placebo" koncerts Siguldā bija pilnībā izpārdots.

"Placebo" dibināta 1994. gadā, kad dziedātājs, komponists un multiinstrumentālists Braiens Molko iepazinās ar ģitāristu Stefanu Olsdālu, kas joprojām veido nemainīgu grupas kodolu.