'Gorā' skanēs klasiķu Bēthovena un Mocarta kompozīcijas

Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors" 22. janvārī izskanēs koncerts "Bēthovena Piektā simfonija un Mocarta klavierkoncerts".

Tajā pēc mūzikas žurnālista Oresta Silabrieža ievadvārdiem uz skatuves tiksies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) vācu diriģenta Mihaela Balkes vadībā un Šveicē dzīvojošā latviešu pianiste Arta Arnicāne.

Kā "Delfi" informē "Gora" pārstāvji, koncerta pirmo daļu veido viens no sarežģītākajiem un emocionālākajiem Mocarta sacerējumiem – 23. klavierkoncerts un uvertīra no operas "Burvju flauta". Vakara otrajā daļā skanēs pasaulē populārā un viena no visbiežāk atskaņotajām klasiskās mūzikas kompozīcijām – Ludviga van Bēthovena 5. simfonija, kas vēsta par cīņu starp cilvēku un likteni. Par 5. simfoniju pats autors ir teicis: "Tā liktenis klauvē pie durvīm!".

Pianiste, koncerta soliste Arta Arnicāne ir sešpadsmit izpildītājmākslas konkursu laureāte un daudzu speciālbalvu ieguvēja. "Spēja aizraut klausītājus un radīt īpašu koncerta atmosfēru ir nodrošinājusi pianistes Artas Arnicānes koncertdarbību un pieprasījumu pēc mākslinieces radošajiem projektiem Eiropā, galvenokārt Šveicē, ko māksliniece izvēlējusies par dzīves vietu. Meistarīgo muzicēšanu uz laikmetīgajām klavierēm Arta apvieno ar senlaicīgo āmuriņklavieru spēli, iedzīvinot autentiskā skanējumā Vīnes klasiķu un agrīnā romantisma mūziku," vēsta koncerta organizatori.

Vācu diriģents Mihaels Balke, kurš diriģēšanu studējis Sinsinati konservatorijā (ASV), šobrīd gūst vērienīgu starptautisku uzmanību, ierasti sadarbojoties ar Yomiuri Nippon Simfonisko orķestri Tokijā, Osakas filharmonijas orķestri un citiem orķestriem vairākās pasaules valstīs. Mihaels Balke 2018./2019. gada sezonā sāka darbu kā galvenais viesdiriģents Sanktgallenes teātrī un simfoniskajā orķestrī Šveicē.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.