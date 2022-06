'Gribu nosēdēt uz diviem krēsliem.' Operdziedātāja Ņetrebko sniegusi pirmo interviju kopš kara sākuma

Krievu operas zvaigzne Anna Ņetrebko vācu medijam "Die Zeit" sniegusi pirmo interviju kopš Krievijas iebrukuma Ukrainai, kurā paudusi, ka nosoda karu un pārdzīvo par draugiem Ukrainā, tomēr nevar izpatikt visiem un vēlas nosēdēt uz diviem, vai pat visiem trim krēsliem.

Atgādinām, ka kara sākumā viens no izcilākajiem soprāniem pasaulē, Anna Ņetrebko, vilcinājās nosodīt Putina režīmu un Krievijas iebrukumu Ukrainā, kā rezultātā no sadarbības ar viņu atteicās lielākā daļa prestižāko pasaules opernamu un koncertzāļu. Jau vēlāk, nosodot karadarbību Ukrainā, dziedātāja zaudēja iespēju uzstāties arī Krievijā.

Kā lasītājiem skaidro "Die Zeit" redakcija, pusotru stundu ilgā sarunā notikusi Annas Ņetrebko dzīvoklī Vīnē šī gada maija vidū – sešas nedēļas pēc tam, kad dziedātāja ar sava advokāta starpniecību izteica viedokli par karu Ukrainā. Vācu medija redakcija pasvītro tēmas delikātumu, atklājot, cik ilga bijusi intervijas teksta saskaņošana. Fragmenti, kas varētu kaitēt dziedātājas karjerai tikuši no intervijas izņemti vai mīkstināti. Intervija "Die Zeit" tika publicēta 2. jūnijā.

Dziedātāja intervijā pauž, ka paliek uzticīga savai dzimtenei, neskatoties uz Krievijas uzsākoto karu Ukrainā: "Es mīlu savu dzimteni, tās kultūru un cilvēkus Es neuzskatu, ka tas, kas šobrīd notiek Krievijā ir pareizi, bet es palieku krieviete." Ņetrebko arī atspēkojusi pārmetumus, ka ir pietuvināta prezidentam Putinam un nosodījusi Krievijas agresiju Ukrainā.

Kā stāsta dziedātāja, 2012. gadā viņa ticējusi Putina labajiem nodomiem. "Mans vārds parādījās Putina atbalstītāju sarakstā 2012. gadā, priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Man pajautāja, vai var manu vārdu iekļaut publiskajā sarakstā un es piekritu. Tas nebūtu bijis saprātīgi – atteikties. Ir lietas, no kurām labāk neatteikties. Tomēr es nekad neesmu piedalījusies politiskās kampaņās. 2012. gadā balsoju par Putinu, nekad neesmu to slēpusi. Toreiz domāju, ka no viņa Krievijas mākslai būs labums. Bet par 2018. gada vēlēšanām – es pat nezināju, ka mans vārds ir kaut kādā sarakstā."

Dziedātāja intervijā arī sniegusi komentāru par savas 50. jubilejas koncertu Kremlī pagājušajā gadā. "Kremlī ir vieta 6000 apmeklētāju lielam koncertam, tas ir kā radīts šādiem pasākumiem, ieskaitot tehniskās nianses. Tas bija parasts koncerts uz kuru ikviens varēja nopirkt biļetes, to rīkoja neatkarīgs organizators, nevis Kremlis. Es biju uzaicinājusi daudz savu draugu – sākot no Plasido Domingo līdz draudzenēm no Krasnodaras," klāsta Ņetrebko.

Operas dīva vācu medijam arī atklāj, ka viņas pēdējā uzstāšanās Krievijā bija šī gada 23. februārī. "Tas bija brīnišķīgs koncerts. Pēc tam mēs ar draugiem kopā svinējām, bet nākamajā rītā televīzijā redzējām, ka Krievija ir iebrukusi Ukrainā. Neviens to negaidīja. Mēs visi bijām satriekti." Ņetrebko atklāj, ka uzreiz pēc tam viņa Krieviju pametusi un devusies uz Vīni, kas ir viņas pastāvīgā mājvieta.

Dziedātāja "Die Zeit" stāsta ka šobrīd negrasās atgriezties dzimtenē un viņai nav plānu uzstāties Krievijā. "Taču, ja jāsaka atklāti, es mīlu uzstāties savā dzimtenē un ar nepacietību gaidu iespēju tur dziedāt, līdzko to atļaus apstākļi. Tur es iemācījos dziedāt, tur sāku savu karjeru un man tā ir liela vērtība – dziedāt savai auditorijai Krievijā," neslēpj māksliniece.

Uz jautājumu, vai viņa būtu gatava mainīt pasauli, ja viņai būtu tāda iespēja, dziedātāja atbildēja šādi: "Man tikko bija koncerti Parīzē un Milānā, kuros dziedāju Rahmaņinovu un Čaikovski. Viņiem abiem nav nekāda sakara ar pašreizējo situāciju. Savu uzdevumu redzu cīņā ar rusofobiju jebkādā tās izpausmē. Piemēram, kāpt uz skatuves un dziedāt krievu komponistu repertuāru šobrīd var pat izrādīties nevēlami."

Pēc Ņetrebko teiktā, Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ir pieredze, kas nevar neatstāt pēdas arī viņas dzīvē: "Mana balss ir labā formā, bet viss pārējais ir mainījies. Nekas vairs nebūs tā, kā bija iepriekš. Kad viss sākās, mana pirmā vēlme bija doties uz savu dzimto Krasnodaru, būt kopā ar saviem bērnības draugiem, bet tas, protams, nebija iespējams."

"Es esmu pret visām šīm šausmām. Zinu daudzus likteņus – tādus cilvēkus, kas bijuši zem krītošām bumbām, cilvēkus, kas bijuši spiesti bēgt. Mēs daudz par to runājam viens ar otru un mani tas skar ļoti dziļi. Tomēr es nevaru šo situāciju mainīt," uzsver dziedātāja, sakot, ka viņai Ukrainā ir daudz draugu, par kuriem viņa pārdzīvo.

"Die Zeit" arī atgādina, ka Rietumos Ņetrebko tiek uzskatīta par prokrievisku, bet Krievijā – par Rietumu politikas piekritēju. "Jā, es netaisos visiem izpatikt. Lai tā būtu, varu ar to dzīvot. Un, jā! Es vēlos sēdēt uz diviem krēsliem, vai pat uz visiem trim, ja tas būs nepieciešams. Pienāks laiks, kad cilvēki sapratīs, ka neesmu savas dzimtenes nodevēja un arī neesmu pret Ukrainu. Es cenšos palikt cilvēks," intervijā paudusi dziedātāja.

Anna Ņetrebko ir viens no šā brīža izcilākajām soprāniem pasaulē, kura līdz karam regulāri ieņēma augstas vietas dažādos klasiskās mūzikas visu laiku labāko dziedātāju topos.