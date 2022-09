Grupa 'Podruga' izdod debijas albumu un aicina uz prezentācijas koncertu

Alternatīvā popa grupa "Podruga" laidusi klajā debijas albumu "Sextasy", kurā atrodami arī šovasar izdotie singlus "Don't Let Me Down" un "Surrender".

Kā vēsta grupa pārstāvji, "Sextasy" tika sarakstīts mājīgā būdiņā meža vidū - grupas dalībniekiem, siltu jūtu ieskautiem, sēžot pie kamīna. Šādā atmosfērā "Podruga" albumā vēsta mīlas līkloču stāstu, kas "sākas ar neveiklo iepazīšanos brīdi un beidzas ar sekstāzi".

Muzikāli albumā saplūst 90. gadu elektronika, franču jutekliskums un deju ritmi. Albuma nosaukuma iedvesma ir nākusi no "Hot Chocolate" 1975. gada hita "You Sexy Thing". Ierakstu un producēšanu veicis Edvards Broders ("The Bad Tones") "Red House" studijā Rīgā. Māsteringu veica Alberts Levics ("The Bad Tones").

Albuma prezentācijas koncerts norisināsies 7. oktobrī Rīgā, Vagonu Halle (Vagonu iela 21). Grupa prezentēs albumu īpašā sastāvā, grupas dalībniekiem pievienojoties Alisei Golovackai ("Nova Koma", Perestroika", "Orbitrons"), Staņislavam Kuļikovam ("Martas asinis", "DZ", "Nikto"), Adrianam Grīnam ("Chomsky Chess Club", "Les Attitudes Spectrales", "DZ") un Kristiānai Kārkliņai ("Eschatos", "Pamirt"). Koncerts būs papildināts ar īpašām mākslas perormancēm. Pasākumu iesildīs R&B komponists Andrejs Gradinārovs. Pēc koncertiem vakaru turpinās DJ Burzma, "Privatzona" un "3STATE".

Grupas "Podruga" sastāvā ir Alise Stefanoviča (vokāls, taustiņinstrumenti, flauta), Ričards Dauksts (ģitāra, taustiņinstrumenti), Jana Petkus (basģitāra) un Kārlis Lazdovskis (bungas). Grupa darbību uzsākusi 2016. gadā. Līdz šim ir izdoti pieci singli un Polijas radio stacijas Radio Centrum augstu novērtētais minialbums "YPA!", kā arī nospēlēti vairāki koncerti Baltijā.