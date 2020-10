Oktobra sākumā straumēšanas vietnēs nonākusi līdz šim neizdota populārā zviedru dueta "Roxette" dziesma "Let Your Heart Dance With Me", kas ir viens no pēdējiem ierakstiem, ko grupa veica pilnā sastāvā pirms dziedātājas Marijas Fredriksones nāves.

Pateicoties grupas līdera Pēra Gesles darba spējam un jaunradei, grupas "Roxette" krājumos allaž ir bijis vairāk materiāla dziesmām, kas ne vienmēr ticis iekļauts albumos. Daudzas no malā noliktajām dziesmām patiesībā ir spēcīgas un labas dziesmas, kuras laiku pa laikam tika pievienotas kā papildinājumi vai bonusa singli.

Ar "Roxette" pēdējo albumu "Godd Karma", kas tika ierakstīts 2016. gadā, notika līdzīgi – vairākas dziesmas neatrada vietu tajā un tika noliktas malā, Viena no šādām ir "Let Your Heart Dance With Me". Kā sola grupas izdevēji no "Warner Music", gada beigās klajā tiks laista "Roxette" iepriekš neizdoto dziesmu kolekcija.

"Vēlejos radīt vienkāršu – "sit plaukstas, cilā kājas" – dziesmu un "Let Your Heart Dance With Me" tieši tāda arī sanāca. Man tā patika jau studijas ierakstā, bet kā jau vienmēr mums jau bija daudz spēcīgu dziesmu un tad nu nācās nolikt to malā kādai citai reizei. Un kolīdz radās doma par neizdoto dziesmu kolekciju, tai un citām dziesmām tiek dota otrā iespēja," stāsta Pērs Gesle.

"Let Your Heart Dance With Me" pēcapstrāde tika nodota Ronija Lahti rokās, kas iepriekš ir strādājis ar Roxette albumu ""Room Service". Finālā ir izdevusies dziesma, kas izstaro sauli, siltumu unn optimismu, kaut gan ieraksts notika Roxette dalībieces Marī Frēdriksone vienās no pēdējām dzīves dienām.

"Vien dažus mēnešus pirms "Good Karma" tika izdots, Marijai ārsti ieteica pārtraukt koncertēt. Mēs atcēlām vasaras turneju un visus citus ieplānotos koncertus. Tomēr studijas ierakstu viņa vēlējas vairāk par visu. Par spīti tam, ka tas viņai sagādāja lielas grūtības, viņa ieradās studijā. Cīnītāja līdz pēdējai dienai," atceras Pērs.

Dziesmas "Let Your Heart Dance With Me" videoklipa pirmizrāde notika 2. oktobrī.

Jau ziņots, ka Marija Fredriksone pēc ilgas cīņas ar smagu slimību mūžībā devās 2019. gada 9. decembrī.

Fredriksone kopā ar Gesli duetu "Roxette" izveidoja 80. gadu beigās, gūstot slavu ar tādām dziesmā kā "It Must Have Been Love", "Joyride", "Listen To Your Heart", "The Look" un citām.