Igaunijā uzstāsies viens no 'Pink Floyd' dibinātājiem – Niks Meisons

Tallinas koncertzālē "Alexela" 10. jūnijā uzstāsies "Pink Floyd" bundzinieka Nika Meisona projekts "Nick Mason's Saucerful of Secrets", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "L Tips Agency".

Šī būs pirmā reize, kad Igaunijā priekšnesumu sniegs kāds no leģendārās progresīvā roka grupas "Pink Floyd" dalībniekiem. Koncertprogramma divās daļās aptvers "Pink Floyd" agrīnās daiļrades posmus.

"Nick Mason's Saucerful of Secrets" (NMSS) radās 2018.gadā, "Pink Floyd" bundziniekam Nikam Meisonam apvienojoties ar "Blockheads" ģitāristu Lī Harisu. Pieaicinot ģitāristu un dziedātāju Geriju Kempu ("Spandau Ballet"), basistu Gaju Pratu (sesiju mūziķis "Pink Floyd", Deivids Gilmors) un taustiņinstrumentālistu Domu Bekenu, izveidojusies augsti profesionālu mūziķu grupa.

Kā uzsver Meisons, viņš nevēlētos, lai ļaudis uztvertu NMSS kā atdarinātājus (tribute). Mērķis ir sniegt klausītājiem iespēju autentiskā veidā izbaudīt agrīno "Pink Floyd" garu, kas aptver laika posmu no 1965. līdz 1972.gadam. Kā zināms, ne grandiozojās "Pink Floyd" uzstāšanās, nedz Rodžera Votersa vai Deivida Gilmora solokoncertos, t.s. Sida Bareta perioda materiāls gandrīz netika atskaņots.

Apmēram divu stundu koncertprogramma sadalīta divās daļās un sevī ietver tādus "Pink Floyd" sacerējumus, kā "Astronomy Domine", "Atom Heart Mother", "Fearless", "Green Is the Colour", "Set the Controls for the Heart of the Sun, If", "Obscured by Clouds", "A Saucerful of Secrets", "One of These Days", "Point Me at the Sky", u.c.

"Jā, kopumā kompozīcijas skanēs līdzīgi tam, kā mēs to darījām 1967.gadā. Taču, ja ir piemērota vieta improvizācijai, kāpēc gan mums to nedarīt?" komentē Meisons. Lai nodrošinātu tieši tādu skaņas un vizuālo atmosfēru, kādu vēlas sniegt NMSS mūziķi, līdzīgi kā citviet arī uz Tallinu tiks atvesta visa koncertam nepieciešamā aparatūra.

"The Daily Telegraph" par šo projektu rakstījis: "Skaņa bija visaptveroša, elektrizējoša, galvanizējoša, uzbudinoša un joprojām dziļi dīvaina, liekot pirmatnējā roka formātiem liekties dīvainās un vienlaikus brīnišķīgās formās .... Tas bija tik satriecošas intensitātes kopums, ka likās tas izsmej pašu nostalģijas priekšstatu... Ar to bija gana, lai liktu aizdomāties, vai roks kopš sešdesmitajiem gadiem tiešām ir tik ļoti progresējis?"

Niks Meisons ir oriģinālais "Pink Floyd" bundzinieks, kas ne vien piedalījies grupas dibināšanā, bet ir arī visilgāk grupā spēlējušais mūziķis. Viņš ir līdzautors tādām dziesmām, kā "Echoes", "Time, Careful With That Axe", "Eugene" un "One of These Days".