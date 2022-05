'Iron Maiden' ar koncertu Horvātijā atsāk Eiropas turneju

Viena no visu laiku spēcīgākajām britu smagā metāla grupām "Iron Maiden" ar vērienīgu un ilgi gaidītu šovu svētdien Horvātijā atsāka 2018. gadā uzsākto "Legacy Of The Beast" koncertturneju. "Iron Maiden" dzirdēsim pirmo reizi arī pie mums jau nākamajā nedēļā, 2. jūnijā, "Arēnā Rīga".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mūsu fani gaida uguns šovu un liesmu metējus, un tieši to mēs arī viņiem sniegsim," pirms koncerta intervijā atzina grupas vokālists Brūss Dikinsons. Svētdien, 22. maijā, pēc trīs gadu pārtraukuma grupa atgriezās uz skatuves, lai atsāktu iespaidīgu šova elementu piepildīto "Legacy Of The Beast" koncertturneju, kura pēc Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas turnejas noslēguma tika pārtraukta 2019. gadā.

2018. gada aizsākto "Iron Maiden" "Legacy Of The Beast" koncertturneju gan fani, gan mediji novērtē kā ekstravagantāko un vizuāli satriecošāko grupas veikumu tās karjerā. Koncerti iesākas ar "Spitfire" lidmašīnas repliku, kas lido virs skatuves. Koncerts tiek raksturots kā divas stundas ilgs teatrāls ceļojums ar savstarpēji savienotiem skatuves elementiem, pirotehniku un specefektiem. Neiztrūkstošs šova elements ir arī grupas talismans - zombijs Edijs.

Kā norāda organizatori, "Legacy Of The Beast" turnejā izpārdoti lielākie stadioni, arēnas un festivālu šovi visā Eiropā un Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Centrālamerikā. Savukārt mūzikas kritiķi neskopojas ar slavinošām atsauksmēm.

Foto: Publicitātes foto

Lai gan kopš koncertturnejas "Legacy Of The Beast" uzsākšanas 2018. gadā grupa ir izdevusi jaunu albumu, "Iron Maiden" dalībnieki ir atmetuši domu jauno turneju pakārtot 2021. gadā izdotajam jaunākajam studijas ierakstam "Senjutsu" un atskaņot plašākai publikai vien trīs jaunākā albuma singlus. Tā vietā grupa uz skatuves atdzīvina savus visleģendārākos hitus, papildinot tos vērienīgu šovu pirotehniku un iespaidīgiem specefektiem, tostarp musketēm un liesmu metējiem.

;Jau ziņots, ka koncerta īpašie viesi būs vācu gotiskā metāla grupa "Lord of the Lost".