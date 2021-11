Iznācis kvēli gaidītais grupas 'ABBA' atgriešanās albums 'Voyage'

Viena no visu laiku veiksmīgākajām pasaules popgrupām "ABBA" izdevusi savu jaunāko studijas albumu "Voyage", kas ir grupais pirmais albumu 40 gadu laikā. Albums iznācis mūzikas izdevniecībā "Universal Music Group". Grupa arī izziņojusi papildu biļešu tirdzniecību uz plānoto vērienīgo koncertu "ABBA Voyage", portālu "Delfi" informēja "Universal Music" pārstāve Baltijā.

Pirmā informācija par "Voyage" tika izziņota šī gada septembrī līdz ar koncertu "ABBA Voyage", kas sniegs revolucionāru koncerta skatīšanās pieredzi. Agnēta, Bjorns, Bennijs un Anni Frīda uzstāsies kopā ar 10 mūziķu sastāvu speciāli šim digitālajam koncertam uzbūvētajā "ABBA" arēnā 27. maijā Karalienes Elizabetes parkā Londonā.

Līdz ar albuma izziņošanu "ABBA" ir pārspējusi "Universal Music" rekordu, jo "Voyage" ir visātrāk pasūtītais albums iepriekšpārdošanā vēl pirms iznākšanas. Tikai Lielbritānijā trīs dienās tika pasūtītas 80 000 albuma kopijas. Savukārt pirmajās trīs dienās tika pārdotas 250 000 koncerta biļetes, kas klausītājiem dos iespēju redzēt "ABBA" digitālo koncertu, kuru veidos gan grupas lielākie hiti un iemīļotākās dziesmas, gan jaunie skaņdarbi, tostarp "I Still Have Faith in You" un "Don't Shut Me Down".

Grupa par šī brīža notikumiem saka: "Ir pagājis krietns laiks, kopš mēs kopā esam radījuši mūziku. Patiesībā tie ir gandrīz 40 gadi. Mēs paņēmām pārtraukumu 1982. gada pavasarī, un tagad esam nolēmuši, ka ir pienācis laiks atgriezties. Saka, ka tas ir neprātīgi izdot albumu ar 40 gadu atstarpi, tādēļ ierakstījām "The Visitors" turpinājumu. Ja godīgi, tad galvenais iedvesmas avots jauniem ierakstiem ir mūsu iesaistīšanās šī iespaidīgā koncerta radīšanā. Par šādu koncertu jūs varat tikai sapņot! Mēs paši varēsim sēdēt skatītāju rindās un vērot, kā mūsu digitālie "Es" izpilda mūsu dziesmas uz skatuves, kas īpaši šim nolūkam nākamajā pavasarī tiks uzbūvēta Londonā. Tas ir dīvaini un brīnišķīgi!"

"Voyage" būs pirmais albums kopš "ABBA" 1981. gada 30. novembrī izdeva "The Visitors", kas sasniedza 1. pozīciju Lielbritānijā, Zviedrijā un vēl piecās valstīs, kā arī bija viens no pirmajiem ierakstiem, kas tika izdots CD formātā. Tāpat jāatzīmē, ka "Voyage" iznāk teju piecas desmitgades pēc grupas debijas albuma "Ring, Ring", kas tika izdots 1973. gadā.

Līdzīgi kā iepriekšējos albumos, arī "Voyage" dziesmu autori un producenti ir Bennijs Andešons un Bjērns Ulvēuss, kuru aranžējumus un dziesmu tekstus papildina Agnētas Feltskūgas un Anni Frīdas Lingstades balsis. Lielu daļu no programmēšanas un miksēšanas paveicis Bennijs, un albumā piedalījies arī Stokholmas orķestris.

Jaunais desmit dziesmu albums grupas dalībnieku galvās dzima četru gadu laika periodā Stokholmas "Riksmixningsverket" ierakstu studijā, tostarp arī dziesmas "I Still Have Faith In You", un "Don't Shut Me Down".

Par albuma izdošanu Bennijs Andešons saka: "Mēs zinājām, ja būs koncerts, mums būs vajadzīgas pāris jaunas dziesmas... Kad pēc 39 gadu pauzes ienācām studijā, šķita, ka laiks nemaz nebūtu pagājis... Mēs lieliski sapratāmies! Apspriedos ar Frīdu un Agnētu un zinu, ka arī viņas ir ļoti laimīgas, ka mēs esam to izdarījuši – ierakstījuši šo albumu."

Anni Frīda Lingstade turpina: "Pirmās sesijas 2018. gadā bija tik jautras! Kad Bennijs piezvanīja un jautāja, vai es vēl apsveru iespēju dziedāt, es ar prieku piekritu! Un kādas bija šīs dziesmas! Visu manu cieņu un mīlestību šiem ārkārtīgi talantīgajiem, patiesi ģeniālajiem dziesmu autoriem! Man bija liels prieks atkal strādāt ar grupu. Es esmu ļoti gandarīta par mūsu paveikto, un ceru, ka mūsu fani jūtas tāpat."

Agnēta Feltskūga piebilst: "Kad mēs atkal sanācām kopā studijā, man nebija ne jausmas, ko sagaidīt… Bet Bennija ierakstu studija ir tik draudzīga un droša vide, un, pašai nemanot, es patiešām izbaudīju sev apkārt notiekošo! Nespēju noticēt, ka beidzot ir pienācis brīdis dalīties tajā ar pasauli!"

Bjērns Ulvēuss noslēdz: "Tagad mums ir desmit dziesmas – vesels albums, ko sauc par "Voyage", jo tas ir bijis ceļojums uz neapzinātu teritoriju... Tam bija jābūt ar Frīdas un Agnētas vokālu, lai taptu šī unikālā skaņa – kad viņas sāka dziedāt, tā bija "ABBA"."