Izziņo festivāla 'Skaņu mežs 2021' pirmos māksliniekus

Nepieradinātās mūzikas festivāla "Skaņu mežs 2021" centrālie koncertvakari šogad notiks 8. un 9. oktobrī "Hanzas peronā", savukārt tā bezmaksas ievadkoncerts iecerēts 2. oktobrī pasākumu telpā "Fantadroms", Gustava Zemgala gatve 74a. Vasaras izskaņā organizatori izziņojuši festivāla pirmos māksliniekus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmo reizi festivāla vēsturē programmā iekļauti arī mūziķi no Kenijas - duets "Duma" no Nairobi savā daiļradē apvieno eksperimentālās deju mūzikas elementus ar industriālās mūzikas ietekmēm, kā arī šķietami no metāla mūzikas aizgūtiem vokāliem. Dueta mūziku publicējusi šobrīd redzamākā āfrikāņu eksperimementālās mūzikas izdevniecība pasaulē – "Nyege Nyege Tapes".



Festivālā uzstāsies arī viens no prestižākajiem "jaunās mūzikas" stīgu kvartetiem pasaulē – ansamblis "JACK Quartet", ko "The New York Times" nodēvējis par "mūsu vadošo "jaunās mūzikas" četrotni". Laikraksts "The Washington Post" par kvartetu rakstījis sekojoši: "[..] šis ir vadošs laikmetīgās mūzikas stīgu kvartets; tas apvieno nevainojamu instrumentu spēli ar intelektuālu drosmi un bezbailīgu mērķtiecību." "JACK" savu sākotnējo popularitāti lielā mērā ieguva, pateicoties Ianna Ksenakisa (Iannis Xenakis) stīgu kvartetu interpretācijām – viena no šīm kompozīcijām (darbs "Tetras") skanēs arī "Skaņu mežā" līdzās Džona Zorna (John Zorn), Ģērga Ligeti (Gyorgy Ligeti) un Entonija Brekstona (Anthony Braxton) daiļradei.

Festivālā klātesošs būs arī pats Entonijs Brekstons, Makārtura "ģēniju granta" un Džona Saimona Gugenheima fonda balvas par izcilību mākslā laureāts, intrumentālists un komponists, ko rakstnieks Greiems Loks nodēvējis par izcilu figūru 20. gadsimta laikmetīgajā mūzikā, bet mūzikas kritiķi Kriss Kelsijs un Pīters Margasaks – par ģēniju. Žurnāls "The Rolling Stone" Brekstona mūziku nodēvējis par "vienu no iespaidīgākajiem sniegumiem amerikāņu mūzikā".

Entonijs Brekstons ir vēsturiski nozīmīgās afro-amerikāņu komponistu un instrumentālistu biedrības AACM ievērojamākais dalībnieks, kas 20. gs. "pēckara avangarda" mūzikas prakses apvienojis ar brīvās improvizācijas elementiem savā, unikālā valodā. "Skaņu mežā" būs dzirdams viņa kompozīciju tips "Diamond Curtain Wall Music", ko Brekstons izpildīs kopā ar akordeonistu Ādamu Metloku (Adam Matlock) un trompetisti Suzannu Santosu Silvu (Susana Santos Silva).

Tumšo ritmisko mūziku ar jaunu koncertprogrammu pārstāvēs itāļu producents Shapednoise, īstajā vārdā Nīno Pedona (Nino Pedona), kura mūziku publicējušas tādas izdevniecības kā "Hospital Productions" un "Numbers". Viņa nesenākais ieraksts "Aesthesis" tiek raksturots kā sarežģīts, rūpīgi kontrolēts trokšņmūzikas un metāla apvienojums ar reivu un "hārdkoru".



Paša nodēvēto apakšžanru "rough kuduro" spēlēs Angolā dzimušais, šobrīd Eiropā dzīvojošais ritmiskās mūzikas producents Nazar – viņš šo mūzikas stilu atvasinājis no specifiska Angolas mūzikas un deju stila, padarot to, kā pats dēvē, "kareivīgāku". Šī nav nejauša metafora, jo viņa debijas albums "Guerilla" ir atskats uz bērnību un savas dzimtenes neseno vēsturi – mūziķa tēvs, karojot partizānu pusē, kā ģenerālis piedalījies Angolas pilsoņu karā.

Savdabīgu rokmūziku uz "Skaņu meža" skatuves spēlēs Glāzgovas Mākslas skolā dibinātā trijotne "Still House Plants", kas, medija "The Guardian" vērtējumā ierakstījusi vienu no 2020. gada labākajiem pagrīdes mūzikas ierakstiem. Albumu "Fast Edit" par vienu no pērnā gada labākajiem mūzikas ierakstiem nodēvējis arī britu mūzikas žurnāls "The Wire". Līdzās eksperimentālā roka un ārtroka ietekmēm grupas estētikā saklausāma arī iedvesma no deju mūzikas atkārtošanās, r'n'b un džeza bungošanas.

Hip-hopu visai trokšņainā un industriālā formā izpilda Virdžīnijas duets "Prison Religion", ko medijs "Vice" nodēvējis par "nākamajiem diženajiem trokšņa zinātniekiem". Dueta ierakstus publicēšajušas tādas izdevniecības kā "Halcylon Veil" un "Blackhouse Records", un paši mūziķi savu daiļradi apzīmē kā "pārblieztu trepu" vai "destruktīvu mūsdienu klubu mūziku".

Festivāla bezmaksas atklāšanas koncertā būs dzirdams arī Jāņa Petraškeviča diptiha "Madman's Glove I-II" izpildījums. Darbu "Madman's Glove I", kas sacerēts īpaši festivālam "Skaņu mežs", spēlēs šobrīd Francijā dzīvojošā latviešu vijolniece Magdalēna Geka, un tas būs pasaules pirmatskaņojums, savukārt "Madman's Glove II" spēlēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijolnieks Ivars Brīnums – šī otrā diptiha daļa iepriekš skanējusi Japānā, taču koncertvakarā piedzīvos Latvijas pirmatskaņojumu.

Īpaši veidota festivāla programma tiks pirmo reizi prezentēta Igaunijas festivālā "Tallinn Music Week". 2. oktobrī Tallinas Melngalvju namā sadarbībā ar festivālu "Üle Heli" kopīgi izveidotā vakara programā uzstāsies eksperimentālās popmūzikas projekts "Sign Libra", itāļu duets "L'impero della Luce", komponists Sanders Sarmets, mūziķi Marts Avi no Igaunijas, Aleksandr Aleksandrov no Latvijas, kā arī audiovizuālās mūzikas projekti "+ K + M + B", "Tonoptik" un "Matadata".

Organizatori vēsta, ka citi festivāla mūziķi, kā arī precīzāki norises laiki tiks izziņoti tuvāko nedēļu laikā.

Ņemot vērā vīrusa Covid-19 globālās pandēmijas radītos sarežģījumus un faktu, ka "Skaņu meža" programma lielākoties sastāv no ārvalstu māksliniekiem, organizatori lūdz apmeklētājus būt saprotošiem pret iespējamām programmas izmaiņām, kas var tikt izziņotas līdz pat koncertu norises sākumam.

Festivāla koncertvakari norisināsies "zaļajā" drošības režīmā: ieeja tikai vakcinētiem un/vai Covid-19 pārslimojušiem apmeklētājiem, pie ieejas uzrādot derīgu Covid-19 serifikātu.