Izziņo mūzikas un mākslas festivālu 'Bildes 2019'

Turpinot un saglabājot gadu gaitā iedibinātās tradīcijas, kā arī gatavojoties nākamā gada jubilejas svinībām, ar septiņiem daudzveidīgiem koncertiem šoruden izskanēs mūzikas un mākslas festivāls "Bildes 2019", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Koncerti notiks mūzikas namā "Daile", mūzikas klubā "Kaļķu vārti" un VEF Kultūras pilī no 21. oktobra līdz 16. novembrim. Taču vēl pirms tam 17. oktobrī t/c "Spice Home" tiks atklāta festivāla mūziķu un mākslinieku veidotā izstāde "Pastkastītes".

21. oktobrī norisināsies Blūza koncerts mūzikas namā "Daile". Festivāla Blūza koncertu tradīcija tiek kopta jau no deviņdesmitajiem gadiem un šobrīd ir viena no nedaudzajām iespējām plašākai sabiedrībai redzēt un dzirdēt Latvijas blūzmeņus uz vienas skatuves. Koncertu vadīs Jānis Bukums. Koncertā uzstāsies: Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "The Blues Gang", "Vocada", "Lavrix Blues Band", Jānis Vanadziņš, "The Twins Peek", "Big Eye Bee", "Rahu the Fool", "Blues Cake", Laima Miltiņa un "Harmony 4 Riga", "Bad Habits" u.c.

27. oktobrī mūzikas klubā "Kaļķu vārti" izskanēs "Bilžu" mūziķu un viņu bērnu koncerts, kuru vadīs Arnis Miltiņš. Pārstāvot "Bilžu" dalībnieku muzikālās ģimenes, uz vienas skatuves dziesmās, emocijās un profesionālajā pieredzē dalīsies dažādu paaudžu festivāla dalībnieki un viņu bērni. Koncertā uzstāsies: Miltiņu ģimene, Ziemeļu ģimene, Križevicu ģimene, Aleksandrs, Dārta Nora un Inta Pauļuki, Pūpolu ģimene, Horens Stalbe ar bērniem, Fēlikss Ķiģelis ar bērniem, Elza un Atis Ieviņi, Īļu ģimene, Anna un Ansis Klintsoni, Elviss un Ivars Pētersoni, Tomijs un Guntars Endzeļi, Kaukuļu ģimene, Dāvids un Ēriks Loki, Valteru ģimene u.c.

30. oktobrī turpat notiks Dziesminieku koncerts, ko vadīs Mikus Frišfelds un Egons Pičners. Koncertā uzstāsies – Inta Pauļuka un ukuleļu ansamblis, Ēriks Loks, Jānis Jansons, Matīss un Uldis Ozoli, Arnis Miltiņš, Anta Eņģele, Sandra Bula un Āris Ziemelis, Felikss Staņevičs, Egons Pičners, Silvestrs Sīlis, Uldis Kākulis, Haralds Sīmanis, Mikus Frišfelds, Ieva Akuratere un Ilze Grunte, Valdis Atāls, Agita Kaužēna, Juris Hiršs u.c.

31. oktobrī arīdzan klubā "Kaļķu vārti" notiks Jauno dziesminieku koncerts, ko vadīs Lauris Valters. Koncertā piedalīsies mūziķi, kuri kā dziesminieki jau ir iemantojuši atpazīstamību, kā arī pavisam jauni dziesminieki – Gatis Zotovs, Kintija Alpe, Mārtiņš Križevics, Elīzabeta Krēģere, Matīss Kalniņš, Agija Kalve, Elviss Pētersons, Renārs Veļičko, Matīss Pavītols, Anita Zambare, Aigars Kručs, Jānis Niedra, Edgars Rakovskis, Anete Kozlovska u.c.

VEF Kultūras pilī 4. novembrī skanēs koncerts "Jaunās un "Bildēs" sevi jau pieteikušās grupas" un kopprojektos ar "Bilžu" veterāniem un radošām personībām. Koncertu jau tradicionāli vadīs Andris Freidenfelds. Koncertā uz skatuves kāps "Bilžu" koncertos jau startējušās grupas "Kumosiņš", "Bekars", "Matek", "The Big Deal", kā arī Latvijas Universitātes jauno grupu konkursa "Hadrons" finālisti – "Idioti.Trupa." un "Tornhill". Vēl līdz 20. septembrim turpinās pieteikšanās Jauno grupu koncerta dalībnieku atlasei.

Savukārt, 16. novembrī pulksten 12.00, notiks koncerts bērniem, kas jau 27 gadus ir festivāla neatņemama sastāvdaļa un ko vadīs Igeta Ozoliņa. Koncertā uzstāsies Latvijā pazīstamās bērnu popgrupas "Dzeguzīte", "Knīpas un knauķi", "Kolibri", "Poppy", "Momo", "Tev un man", "Vējā", "Podziņas", Nila Īles mazo perkusionistu grupa "Safara", Māris Pūris un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas deju programmas audzēkņi u.c.

Tās pašas dienas vakarā pulksten 19.00 startēs tradicionālais "Bilžu" veterānu koncerts, ko vadīs Ēriks Loks. Tajā dalību apstiprinājuši: "Colt", "Stiprās sievas" un "Ogas", "Dzidriņas megasistēma", "Lādezers", "Armandsound", Jānis Bukums, Māra Kalniņa un "Bague Duo", Varis Vētra, Ineta Rudzīte, "The Cucumbers", Juris Pavītols, "Denktie vīri", "Vaidava", Horens Stalbe un "Riga Reggae" , "Exiled in Brussels", "Pērkons" u.c.

"Bildes" ir ikgadējs mūzikas un mākslas festivāls, kas notiek jau 34. reizi.