Izziņo Rudens kamermūzikas festivāla programmu

Rīgā, Talsos, Daugavpilī un Jūrmalā no 9. līdz 20. oktobrim norisināsies ikgadējais Rudens kamermūzikas festivāls, piedāvājot tikšanās ar pasaulslaveniem kamermūzikas ansambļiem – "Quatuor Modigliani" un "Ensemble Raro", ar spožiem solistiem – franču čellistu Žanu Gijēnu Keirasu un britu vijolnieku Tomasu Gūldu, kā arī ar jauno talantīgo latviešu pianistu Daumantu Liepiņu un kamerorķestri "Sinfonietta Rīga". Festivāla patrons – komponists Pēteris Vasks.

Kā informē rīkotāji no VSIA "Latvijas koncerti", Rudens kamermūzikas festivāla atklāšana notiks 9. oktobrī Mazajā ģildē, kur sarunu ar Bēthovenu mūzikā risinās viens no latviešu jaunās paaudzes spožākajiem pianistiem, daudzu ievērojamu konkursu laureāts Daumants Liepiņš, kura studiju ceļi aizveduši uz Kārlstādes universitāti Zviedrijā. Zviedru prese viņu jau nodēvējusi par pasaules klases mūziķi ar ģēnija auru. Cikla "Bēthovena klaviersonātes" koncertā skanēs komponista pirmā un pēdējā sonāte, kā arī "Pastorālā" sonāte, kas komponēta 19. gadsimta pirmajos gados. Koncerts notiks arī Talsu Tautas namā 17. oktobrī.

11. oktobrī Lielajā ģildē skanēs Volfganga Amadeja Mocarta Trešais vijolkoncerts un 29. Simfonija, Franča Šūberta "Uvertīra itāļu stilā", kā arī mūsdienu talantīgās Londonā dzīvojošās bulgāru komponistes Dobrinkas Tabakovas izjusti poētiskais veltījums Šūbertam. Koncertā spēlēs "Sinfonietta Rīga", solists un atskaņojuma vadītājs būs izcilais britu vijolnieks Tomass Gūlds.10. oktobrī koncerts notiks Daugavpils Vienības nama koncertzālē.

12. oktobrī Dzintaru Mazajā zālē klavierduets Linda Leine un Darja Maršiņina atskaņos Franča Šūberta un par neoklasicisma virsotni dēvētā Igora Stravinska mūziku. Skanēs arī Pētera Vaska "Mūzika divām klavierēm".

16. oktobrī Mazajā ģildē "Ensemble Raro" sniegumā skanēs klavierkvarteta zelta klasika – Johannesa Brāmsa čigānisku ritmu un ungārisku melodiju cauraustais Pirmais klavierkvartets, ko lieliski papildinās rumāņu klasiķa Džordžes Enesku orķestrim komponētā un klavierkvartetam instrumentētā Pirmā rumāņu rapsodija. Savukārt trauksmainā francūža Gabriela Forē mīlas jūtu apdvesto Pirmo kvartetu harmoniski līdzsvaros atturīgi askētiskās un klusinātās Georga Pelēča "Rudens ainavas".

19. oktobrī Dzintaru Mazajā zālē viesosies "Quatuor Modigliani" no Francijas. Stīgu kvartets ir regulārs Eiropas nozīmīgāko kamermūzikas festivālu un koncertzāļu viesis, pirmais no stīgu kvartetiem, kam ticis gods ieskandināt Elbas filharmoniju Hamburgā. Kvarteta koncertprogramma aptver trīs gadsimtus, programmas centrā izvirzot romantiskā dziesminieka Franča Šūberta vēlīno stīgu kvartetu "Nāve un meitene". Klasicismu pārstāvēs kvarteta žanra tēva Jozefa Haidna amizantais, 18. gadsimta izskaņā radītais "Kvintu" kvartets, bet no 20. gadsimta plašā kamermūzikas klāsta ansamblis izraudzījies ugunīgā ungāra Bēlas Bartoka Trešo kvartetu.

Rudens kamermūzikas festivālu 20. oktobrī Melngalvju namā noslēgs spožā franču čellista Žana Gijēna Keirasa izlolotā Johana Sebastiāna Baha Čellsvītu un atbalsu programma. Seši Baha dzīves gadi, komponējot čellsvītas Kētenē, sešas izvērstas deju svītas kā čellistu meistarības augstākā virsotne un sešas mūsdienu skaņražu miniatūras, kurās tiek izgaismots Baha seno svītu pasaules redzējums.

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.