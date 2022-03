Kamerkoris 'Blagovest' aicina uz koncertu 'Lielā Gavēņa laika dziedājumi'

Šī gada 10. aprīlī pulksten 18 koncertzālē "Ave Sol" izskanēs ikgadējais Rīgas pareizticīgo kamerkora "Blagovest" koncerts "Lielā Gavēņa laika dziedājumi".

Kā norāda organizatori, šādu koncertu tradīcija aizsākta 19. gadsimta sākumā Sanktpēterburgā, lai iepazīstinātu laicīgo publiku ar pareizticīgo baznīcas koru dziedājumiem un mūzikas valodā stāstītu par ticību un nodevību, grēku un nožēlu, ciešanām un uzupurēšanos, līdzjūtību un piedošanu.

Pareizticīgo dziedājumu aizsākumi un tradīciju saknes meklējamas vēl senākā pagātnē, kas liecina par to, ka mūzikas, liturģisko tekstu un to vēstījumu spēks gadu no gada turpina sasniegt un iedvesmot klausītājus, kļūstot par kultūras mantojuma sastāvdaļu, kuras saglabāšanā ar savu augstvērtīgo sniegumu piedalās arī Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest".

Lielā Gavēņa koncerta programmā šogad klausītājiem būs iespēja dzirdēt izcilu komponistu skaņdarbus. Koris dziedās Artēmija Vedela, Aleksandra Grečaņinova, Aleksandra Arhangeļska, Arvo Pērta un Artūra Maskata oriģinālkompozīcijas. Ērģeļu partitūras koncertā atskaņos ērģelniece Larisa Carjkova. Koncerta vadīs Irina Vinnika.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.