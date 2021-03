'Kings of Leon' izdod astoto studijas albumu

"Grammy" balvas laureāti, vairākkārtēju platīna disku statusa ieguvēji, rokgrupa "Kings Of Leon" oficiāli laidusi klajā astoto studijas albumu "When You See Yourself".

Kā informē albuma izdevēji no "Sony Music", ieraksts tapis slavenajā "Blackbird" studijā Nešvilā, ASV un to ir producējis "Grammy" balvu ieguvušais Markus Dravs.

Albums jau ir izpelnījies pozitīvas kritiķu atsauksmes. "Rolling Stone Magazine" raksta: "…grupas astotais albums ir gudrs arēnu roks," kurš "lec un planē ar viļņojošiem ģitāras akordiem, kas stiepjas pāri netīrākajiem rifiem, kādus šī grupa ir ierakstījusi kopš viņu "New South-meets-neo-Stroke Garage" skanējuma pirmajos divos albumos…šis ieraksts spēs jūs pārsteigt."

Līdz ar albuma iznākšanu grupa kopā ar albumu arī izlaidusi jaunu mūzikas video dziesmai "Stormy Weather".

"Kings of Leon" ir amerikāņu rokgrupa no Nešvilas, kas pastāv jau kopš 1999. gada. Tajā muzicē brāļi Kalebs. Nātans un Džareds Folovili, kā arī viņi brālēns Metjū Folovils. Kopumā grupa līdz šim izdevusi septiņus studijas albumus. Īpaši jāizceļ grupas ceturtais albums "Only by the Night" (2008), kas ar singliem "Sex on Fire", "Use Somebody" un citiem nodrošināja "Kings of Leon" stadiona grupas statusu un vispasaules slavu. Kopumā grupa 12 reizes bijusi nominēta "Grammy" balvai, bet četras reizes to arī saņēmusi.