'Klausoties frančus es ģībstu'. Siguldā uzstāsies 'Phoenix' un 'M83'

Divus vakarus pēc kārtas – 6. un 7. jūnijā – Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies starptautiski zināmās Francijas mūzikas zvaigznes – ar "Grammy" godalgotā grupa "Phoenix" un franču elektronikas spožā komēta "M83".

"Phoenix" kas Siguldā uzstāsies 6. jūnija vakarā, Latvijā prezentēs savu jaunāko albumu "Alpha Zulu", kas ierakstīts Luvras muzejā sadarbībā ar tuvu grupas draugu, vēl viena franču mūzikas dārgakmeņa - "Daft Punk" – dalībnieku Tomā Bangaltēru (Thomas Bangalter).

Ietekmīgais britu mūzikas medijas "New Musical Express" (NME) jauno albumu salīdzinājis ar klaiņošanu pa grupas privāto mākslas galeriju, tuvplānā aplūkojot dažus no viņu izcilākajiem darbiem. Ja skatāmies albumu izteiksmē – tad šādas izcilības kopskaitā viņiem ir septiņas.

Debitējusi tieši millenium priekšvakarā, "Phoenix" šobrīd ir viena no šī gadsimta ievērojamākajām franču popmūzikas un roka grupām. Grupas dalībnieki kā savu satikšanās un arī "Phoenix" dibināšanas vietu sauc Versaļu. Ne gluži vēsturisko un grandiozo Francijas karaļu rezidenci - Versaļas pili, bet gan Parīzes priekšpilsētu, kur šis greznais komplekss atrodas. Tur grupas līdera Tomā Marsa (Thomas Mars) ģimenes mājā 90. gadu vidū notika pirmie "Phoenix" mēģinājumi.

Tiesa, grupa savu favorītu un muzikālo iedvesmotāju sarakstā liek nevis franču popmūzikas un šansona dižgarus, bet gan tādas grupas kā "Pixies" un "'The Sex Pistols". Arī "Phoenix" dziesmas skan angļu nevis franču valodā.

"Phoenix" debijas albums "United" iznāca 2000. gadā un tika pozitīvi novērtēts "indie" mūzikas apskatos. Turklāt albumā atrodamā dziesma "Too Young" tika iekļauta režisores Sofijas Kopolas filmas "Lost in Translation" skaņu celiņā.

Debijai sekoja albums "Alphabetical" (2004) ar redzamākajiem singliem "Everything Is Everything" un "Run Run Run", kā arī jau panākumiem Lielbritānijā un ASV. Turklāt dziesmas "Victim of the Crime" miksu savā vīriešu modes skatē kā fona mūziku izvēlējās modes nams "Dior".

Sekoja nākamais albums "It's Never Been Like That" (2006), turpinot paplašināt "Phoenix" klausītāju loku pasaulē. No šī albuma jāizceļ "Long Distance Call" un "Consolation Prizes".

Kā mēdz teikt, "lielā izraušanās" nāca līdz ar ceturto albumu "Wolfgang Amadeus Phoenix" (2009), kas tika nominēts prestižajai "Grammy" balvai un to arī saņēma kategorijā "Labākais alternatīvās mūzikas albums", padarot "Phoenix" par vienu no desmitgades nozīmīgākajām grupām.

Tam sekojuši albumu "Bankrupt!" (2013) un "Ti Amo" (2017), kā arī jau pieminētais pērn izdotais "Alpha Zulu".

"Viņi ir labākā desmitgades grupa," saka ilggadējais grupas draugs un "Vampire Weekend" līderis Ezra Keinigs (Ezra Koenig), kurš arī piedalījies jaunā albuma dziesmas "Tonight" ierakstā. "Alpha Zulu", grupas septītais pašproducētais albums tika ierakstīts pandēmijas ierobežojumu laikā Luvrā un tapis, iedvesmojoties no tur aplūkojamajiem mākslas darbiem.

"Phoenix" pastāvēšanas pamatu pamats ir savstarpējā draudzība un kopā labi pavadīts laiks. "Phoenix" uzskata, ka mūzika ir vajadzīga arī kā iespēja satikties draugiem un mīļajiem.

Grupu saista vispirms radošas un vēlāk arī privātas attiecības ar pazīstamo filmu režisori Sofiju Kopollu. "Phoneix" mūzika skan vairākās viņas filmās, bet 2006. gada filmā "Marie Antoinette" nelielās lomās, kā Francijas karalienes izklaidētāji – lautas spēlmaņi – redzami grupas dalībnieki. Tāpat Kopola veidojusi videoklipus vairākām "Phoenix" dziesmām. Savukārt radošā sadarbība pāraugusi ģimenes attiecībās – "Phoenix" līderis Tomā Marss un Sofija Kopolla apprecējās 2011. gadā un audzina divas meitas.

Koncerts Siguldā sāksies pulksten 20. Koncertu iesildīs pašmāju indie roka zvaigznes – grupa "Carnival Youth".

Savukārt 7. jūnija vakarā Siguldas pilsdrupu estrādi piepildīs "M83" sapņainā elektronika.

Grupa "M83", kas radusies 2001. gadā un nosaukta 1752. gadā atklātās - "Messier 83" jeb "M83" - galaktikas vārdā, Latvijā iepriekš ir uzstājusies 2016. gadā festivālā "Positivus", priecējot klausītājus pasākuma pirmās dienas vakarā.

"M83" starptautisku slavu guva ar dziesmu "Midnight City", kas iznāca 2011. gadā. Tā kļuva par sensāciju, iegūstot plašu popularitāti un tiekot atzīta par vienu no 2011. gada labākajām dziesmām.

Kā norāda koncerta rīkotāji, "M83" seja, līderis un vienīgais nemainīgais dalībnieks ir Antonī Gonsaless (Antony Gonzalez). Viņš ir atzinis, ka savā mūzikā daudz iedvesmojies no 80. gadiem.

Šo periodu mūziķis uzskata par brīnišķīgu posmu mūzikas vēsturē, kā spilgtus paraugus savā muzikālajā izaugsmē minot grupas "Pink Floyd" un "My Bloody Valentine", kurām bijusi liela nozīme rokmūzikas attīstībā.

""M83" rada tik īpašu mūziku, jo viņu stils ietver gan mūsdienu popmūzikas, gan 80. gadu dream-pop savienojumu, tādējādi kļūstot par ko pilnīgi jaunu un unikālu," tā grupas skanējumu raksturo koncerta rīkotāji.

Grupas līderis Gonsaless uzaudzis Francijas pilsētā Antibā, sapņojot kļūt par profesionālu futbolistu, bet kājas trauma likusi pamest sportu, ievedot jaunieti mūzikas pasaulē. Vecāki uzdāvināja Antonī ģitāru, un viņš kopā ar draugu Nikolā Fromažo (Nicolas Fromageau) izveidoja savu pirmo grupu "My Violent Wish". Tad, atklājuši sintezatorus, viņi ierakstīja pirmo demo albumu, noslēdz līgumu ar ierakstu kompāniju, tādējādi aizsākot "M83".

Grupas otrais albums "Dead Cities, Red Seas & Lost Ghost" uzšķīra jaunu lappusi franču mūzikā. Duets izpelnījās atzinību kritiķu vidū un tika slavēts par jauno un svaigo skanējumu elektroniskās mūzikas pasaulē. "Pitchfork" rakstīja: "Skaņa ir iespaidīga, un Gonsalesa neatlaidīgo koncentrēšanos uz detaļām aizēno viņa emocionālais spēks. Šis albums ir cilvēcības, skaistuma, neapmierinātības, slavas un dekadences brīnums, kas ne tikai apvij, bet arī dod iespēju iepazīt skanējuma plašumu."

Pēc šī albuma izdošanas Nikolā Fromažo pameta grupu, bet Antonī kļūva par "M83" vienīgo kodolu - galveno vokālistu, dziesmu autoru, multiinstrumentālistu un ierakstu producentu. Viņš radīja albumus - "Before the Dawn Heals Us", "Digital Shades", "Vol.1, Saturdays = Youth" un daudzus citus lieliskus ierakstus. "M83" albums "Hurry Up, We're Dreaming" (2011) tika nominēts "Grammy" balvai, tomēr pašu balvu nesaņēma.

"M83" jaunākais albums "Fantasy" iznāca šī gada martā, bet tā vadošais singls "Oceans Niagara" klausītājus priecēja jau divus mēnešus ātrāk – šī gada janvārī. Albums tapis ilgstošu mēģinājumu rezultātā, sadarbojoties ar daudziem mūziķiem. Kā atzīst Gonzales – viņš vēlējies radīt grupas sajūtu. Vienlaikus viņš saka - šis albums ir dāvana pašam sev, bez spiediena par hitiem vai pārdošanas rezultātiem.

"M83" skanējuši tādās filmās un seriālos kā "Gossip Girl", "Divergent", "Vampire Diaries" un citās.

Koncerta Siguldā sākums – pulksten 20.