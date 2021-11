Kopīgā koncertā muzicēs Ralfs Eilands un Ventspils bigbends

Ceturtdien, 9. decembrī, pulksten 19 Ventspilī, koncertzālē "Latvija" plaši pazīstamas melodijas koncertprogrammā "I Feel Good" atskaņos Ventspils bigbends un koncerta īpašais viesis – Ralfs Eilands.

Kā "Delfi" informē organizatori, stilistiski daudzveidīgajā programmā iekļauti mūziķu Džeimsa Brauna (James Brown) un Boba Mārlija (Bob Marley), kā arī grupas "Earth Wind and Fire" skaņdarbi. Publikai labi zināmās kompozīcijas šoreiz izskanēs Ralfa Eilanda un Ventspils bigbenda interpretācijā. Oriģinālaranžijas veidojis Ritvars Garoza. Vakara gaitā paralēli vokālajiem priekšnesumiem gaidāmi arī vairāki instrumentāli solo.

Latviešu dziedātājs Ralfs Eilands ir viens no grupas "PeR" dibinātājiem. Savulaik vadījis vairākus TV raidījumus. 2013. gadā kopā ar grupu "PeR" piedalījies Latvijas Eirovīzijas nacionālajā atlasē "Dziesma 2013", kur ieguvis pirmo vietu un tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Zviedrijas pilsētā Malmē. 2019. gadā sabiedriskā balsojumā Ralfs Eilands ticis nosaukts par "Gada Eiropas cilvēku Latvijā".

Ventspils bigbenda pirmsākumi meklējami jau 1950. gadā. Saksofonista, producenta un mūzikas pasniedzēja Renāra Lāča vadībā vienība darbojas kopš 2010. gada. Koncertsastāvu veido Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pasniedzēji. Pēdējo gadu laikā Ventspils bigbends muzicējis kopā ar daudziem populāriem Latvijas māksliniekiem - Maestro Raimondu Paulu, komponistu Zigmaru Liepiņu, mūziķiem Intaru Busuli, Daumantu Kalniņu, Jāni Stībeli un citiem. Tāpat bigbendam bijusi iespēja uzstāties kopā ar pasaulē atzītiem ārvalstu māksliniekiem – trompetistu Gerhardu Ornigu un džeza izpildītāju Danielu Čačiju no Austrijas, zviedru mūziķi, "Grammy" balvas laureātu Magnusu Lindgrenu, igauņu vokālisti Sofiju Rubinu-Hanteri un daudziem citiem. Jau vairāk nekā 15 gadus Ventspils bigbends ir rezidējošais sastāvs mūsdienu ritma mūzikas festivālā "Ventspils Groove".