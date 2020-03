Krisa Noa minialbuma 'Distance' prezentācijas koncerts. Ieraksts

Šā gada 20. martā "Made in Baltics"/"Sony Music Entertainment" paspārnē klajā nāk dziedātāja Kriss Noa (Chris Noah) jaunais EP jeb minialbums "Distance", portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāve Guna Zučika.

Ierakstā atrodamas četras dziesmas, starp tām singls "The Line", kurš jau ir guvis klausītāju un radiostaciju atbalstu.

Krisa Noa jaunā EP prezentācija – akustiska uzstāšanās būs skatāma un klausāma "Delfi" "Facebook" kontā 20. martā no pulksten 20.00, kā arī "Delfi Kultūra".

"Distance" tapis sadarbojoties ar britu mūzikas ierakstu producentu Kristoferu Harisu (strādājis ar "Bear's Den", "Belle and Sebastian", Ghostpoet, u.c.), ar kuru Kriss sadarbojās jau iepriekš. Ierakstā piedalījās Mārcis Jukumsons-Jukumnieks (taustiņ instrumentālists), kurš ir arī dziesmu līdzautors, kā arī Jēkabs Zemzaris (bungas), Kaspars Vizulis (ģitāra) un Jānis Polis (bass).

Stāstot par ieraksta tapšanu Kriss atzīst: "Prieks, ka pirms šī ieraksta un ieraksta laikā, jau zinājām žanrisko virzienu un aranžiju detaļas, kuras vēlamies dzirdēt dziesmu gala versijās. Tas mums deva mazliet vairāk laika, lai kopā ar producentu ieraksta laikā pievērstu uzmanību dziesmu uzbūvēm. Šāda veida izmaiņu veikšana ieraksta procesa laikā bija kaut kas jauns, taču esmu ļoti gandarīts par iznākumu. Nelielās izmaiņas melodijās un harmonijās noteikti nāca kā izaicinājums man, jo attiecīgi procesa gaitā bija nepieciešams mainīt arī dziesmu vārdus, ko paspēt izdarīt pa vidu intensīvai 10 dienu ieraksta sesijai, bija vairāk kā sarežģīti."

Savukārt par EP tituldziesmas "Distance" stāsts esot sekojošs: "Tā stāsta par laiku, kurā dzīvojam – nav nepieciešama fiziska klātbūtne, lai izsekotu kāda sev īpaša cilvēka "darbībām", kā rezultātā tā arī nekad nenonākam līdz atkārtotam kontaktam, kas reiz pārtrūcis, neskatoties uz to, ka abas puses to vēlētos. Šī ir dziesma, ko sarakstīju 2017.gadā, esot prom no Latvijas. Tobrīd šķita, ka ir jāsagaida īstais brīdis, kad to ierakstīt un beidzot tas ir noticis. Atšķirībā no pārējām kompozīcijām, kas atrodamas EP, šī ir manis producēta un tās aranžējumā ir dzirdama cita, manu muzikālo ietekmju, šķautne. Manuprāt sava veida kontrasts mūsdienu popmūzikā ir nepieciešams un dziesma lieliski noslēdz jauno ierakstu.

Kriss Noa karjerā lielākais solo koncerts plānots šī gada 14.maijā koncertzālē "Palladium".