Latvijā uzstāsies lietuviešu rokeri 'Colours of Bubbles'

Ar vairākiem koncertiem šoruden Latvijā viesosies lietuviešu rokgrupa "Colours of Bubbles". Grupa 18. oktobrī izdod savu jauno albumu "9 mm". Latvieši būs pirmie, kas populārās grupas jaunās dziesmas varēs dzirdēt dzīvajā izpildījumā.

"Colours of Bubbles" uzsāks "9 mm" turneju 24. oktobrī "Fontain Palace" Liepājā. Pēc tam grupa dosies uz "Rock Cafe" Rīgā, kur viņi uzstāsies 25. oktobrī, bet Latvijas tūres noslēdzošais koncerts būs 26. oktobrī "Fonoklubā" Cēsīs. Pēc šiem koncertiem "Colours of Bubbles" atgriezīsies Lietuvā, lai spēlētu albumu lielākajās Lietuvas pilsētās.

"Mūsu iepriekšējais albums "She is the Darkness" bija diezgan tumšs, tādēļ vēlējāmies, lai nākamajā albumā ir gaišākas ģitāras skaņas un kopumā pozitīvāka noskaņa," saka grupas dalībnieki.

"Colours of Bubbles" fani jaunajā albumā "9 mm" atradīs deviņas dziesmas, kas atspoguļo apokaliptisku skatu uz moderno pasauli un ir kara, mīlestības, ieroču, strādnieku šķiras, ātra dzīves tempa un sacelšanās iedvesmotas.

Grupa nesen izdeva divas no deviņām albuma dziesmām – "Russian Roulette" un "Summer", kamēr atlikušās septiņas vēl tiek turētas noslēpumā līdz albuma iznākšanas dienai.

"Colours of Bubbles" trešais studijas albums "9 mm" tika ierakstīts šogad dažādās ierakstu studijās Lietuvā un tika pabeigts ierakstu sesijās jūnijā Apvienotajā Karalistē. "9 mm" būs pieejams CD formātā un digitālajos mūzikas veikalos. Gada beigās grupa plāno izdod albumu arī plates formātā.

Grupa jau vairākkārt ir uzstājusies Latvijā dažādu festivālu un pasākumu programmās, piemēram, "Summer Sound", Daugavpils pilsētas svētkos un Smilšu skulptūru festivālā.

"9 mm" turnejas koncertos Liepājā, Rīgā un Cēsīs, klausītāji varēs dzirdēt "Colours of Bubbles" dziesmas no pirmajiem diviem albumiem "Inspired by a True Story" un "She is the Darkness", piemēram, "Flags", "Home" un "Truth or Dare", kā arī jaunos singlus "Russian Roulette", "Summer" un septiņas pavisam jaunas dziesmas no gaidāmā albuma.