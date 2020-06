Latvijas himnai 100 – 'Dievs, svētī Latviju!' no pirmā manuskripta līdz neatkarības atjaunošanai

Šā gada 7. jūnijā aprit 100 gadi kopš Latvijas Satversmes sapulces sēdē Baumaņu Kārļa dziesma "Dievs, svētī Latviju!" tika oficiāli apstiprināta par Latvijas Republikas valsts himnu. Skaņdarba pirmais manuskripts mūsdienās atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) krājumā.

"Dievs, svētī Latviju!" top Pēterburgā

Dziesma "Dievs, svētī Latviju" tika uzrakstīta Pēterburgā, Moikas ielas 30. nama dzīvoklī, kur dzīvoja tolaik 35 gadus jaunais latvietis Kārlis Baumanis (1835–1905), Smoļnija Dižciltīgo jaunavu institūta vācu valodas skolotājs, privāti apguvis kompozīcijas klasi pie čehu mūziķa Voiceha Hlavača.

Kā vēsta RVKM pārstāvji, 1873. gada 26. martā Kārlis Baumanis dziesmu "Dievs, svētī Latviju!" nosūtīja Pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku komitejai, bet tā netika iekļauta repertuārā. Šī Kārļa Baumaņa vēstule glabājas RVKM krājumā.

Pirmo reizi "Dievs, svētī Latviju!" izskanēja Pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku atklāšanas dienā 1873. gada 26. jūnijā Baltijas skolotāju semināra vīru kora izpildījumā, a cappella, diriģenta Jāņa Dreiberga vadībā, Rīgas Latviešu biedrības namā Pauluči ielā (tagadējā Merķeļa ielā), kur tika iesvētīts jaunais Dziesmusvētku karogs.







Baumaņu Kārlis. Pēterburga, 1862. gads. Foto: Meijers de Drēzde. LU Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļa.

Kārļa Baumaņa dziesmai "Dievs, svētī Latviju!" ir divi pirmpublicējumi (abi 1874. gadā). Viens no tiem – krājumā "Austra", otrs – krājumā "Līgo". Krājumu "Līgo" drīz pēc iznākšanas cariskās Krievijas valdības spēki to konfiscēja un iznīcināja, tomēr ir saglabājušies reti krājuma "Līgo" eksemplāri un viens no tiem ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja (RVKM) krājumā.

1895. gadā, IV Vispārējo Latviešu dziesmu svētkos, Baumaņu Kārļa dziesma pirmoreiz tika iekļauta svētku repertuāra programmā ar nosaukumu "Dievs, svētī Baltiju!". Jurjānu Andreja izveidotajā aranžējumā jauktajam korim un orķestrim, to dziedāja Dziesmu svētku kopkoris. Tā izskanēja tūlīt pēc cariskās Krievijas himnas.

No latviešu strēlniekiem līdz Augstākās Padomes deputātiem



1920. gada 7. jūnijā – apmēram pusotru gadu pēc Latvijas valsts dibināšanas – Satversmes sapulce "Dievs, svētī Latviju!" apstiprināja kā oficiālo valsts himnu. Līdz šī lēmumam pieņemšanai bijusi diskusija arī par citiem himnas variantiem, piemēram, Jurjānu Andreja "Nevis slinkojot un pūstot", "Dievs, dod mūsu tēvu zemei" un Alfrēda Kalniņa "Latvju himna – 1917" ("Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē").

Tomēr zīmīgos brīžos šī Baumaņu Kārļa dziesma skanējusi arī iepriekš. Nākamā himna skandēta arī 1905. gada revolūcijas mītiņos un V Vispārējos dziesmu svētkos 1910. gadā. "Dievs, svētī Latviju!" dziedājuši arī latviešu strēlnieki, bet 1918. gada 18. novembrī Latvijas valsts svinīgajā proklamēšanā Rīgas pilsētas II teātrī, šodien Latvijas Nacionālajā teātrī, dziesma nodziedāta pat trīsreiz.

1928. gada rudenī, Latvijas Republikas Ministru Kabinets izsludināja noteikumus par valsts himnu, kas vēlreiz apstiprināja "Dievs, svētī Latviju!" himnas statusu, paredzot sodu par tās izpildījumu nepiemērotos apstākļos.

Pēdējo reizi pirms okupācijas Latvijas himna publiski oficiāli izskanēja Latgales dziesmu svētkos, kas notika 1940. gada jūnijā, bet savu statusu "Dievs, svētī Latviju!" oficiāli zaudēja 1945. gada 19. jūlijā, kad par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) himnu tika apstiprināta Anatola Liepiņa "Dziesma par Padomju Latviju".

Līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai "Dievs, svētī Latviju!" bija aizliegta, taču jau 80. gadu otrajā pusē un Atmodas laikā dziesma piedzīvoja vairākus vēsturiski nozīmīgus atskaņojumus. Piemēram, Kārļa Auškāpa izrādē "Mūžības skartie" Dailes teātrī 1987. gadā. 1988. gadā tā skanēja arī studentu dziesmu svētku "Gaudeamus" noslēguma koncertā Lietuvā un starptautiskajā folkloras festivālā "Baltica '88" Rīgā. 1989. gadā "Dievs, svētī Latviju!" atklāja VI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus. Jau pēc LPSR Augstākā Parlamenta lēmuma (1990 gada 15. februāris) atkal iecelta himnas statusā tā vairākkārt izskanēja arī 1990. gada 4. maijā, kad tika pieņemts lēmums par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Kopš 1990. gada "Dievs, svētī Latviju!" skanējusi visos latviešu Dziesmu svētkos.

Himnas manuskripa oriģināls

1938. gadā Rīgā notika IX Vispārējie latviešu dziesmu svētki ar nosaukumu Latvju dziesmas devītie svētki, to laikā Rīgas pilsētas vēsturiskajā muzejā atklāja izstādi "Latviešu Dziesmu svētku izstāde", kurā, kā rakstīts izstādes katalogā, goda vietā "pretim ieejai izstādes telpās, atsevišķā vitrīnā novietots Baumaņu Kārļa Latvju tautas himnas oriģinālmanuskripts".

1937. gada 27. jūnijā Valsts vēsturiskā muzeja direktors Valdis Ģinters (1899-1979) un preparators Ernests Āboliņš (1911-1970) "Dievs, svētī Latviju!" manuskriptu ar aktu nodeva Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja direktoram Raulam Šņorem (1901-1962) un muzeja preperatoram Hugo Riekstiņam (1904-1998). Tā paša gada 9. jūlijā Rīgas pilsētas valde apstiprināja manuskripta uzglabāšanu Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja krājumā.

Manuskripts ir Baumaņu Kārļa dziesmas "Dievs, svētī Latviju!" pirmais oriģināls, rokrakstā, uz vienas lapas, rakstīts ar gallu tinti, a cappella, vīru korim, C- dur. Ar zīmuli redzamas norādes izpildījumam.

Himnai "Dievs, svētī Latviju!" ir divas daļas, kas atkārtojas (nošu tekstā ir norādes par atkārtojumu) un divi muzikāli teikumi, kas atbilst diviem teksta teikumiem. Katrs no šiem teikumiem, pēc autora norādījuma, ir atkārtojams. Kārļa Baumaņa nošu mapē himna nemainīgi ir bijusi Do mažorā visu meistara mūžu. Nošu raksta otrajā daļā redzams, ka basu līnijas balsvedībā ir paaugstināta IV pakāpe.

RVKM Krājuma glabātāja Antija Erdmane-Hermane, 2020. gada 4. jūnijā telefoniski intervējot diriģentus Edgaru Račevski un Jāni Erenštreitu, kā personas, kas bija Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas rīkotā ekspertu konsīlija "Par Latvijas valsts himnu "Dievs, svētī Latviju!"" komisijā, guva apstiprinājumu, ka a cappella nošu rokraksts noteikti ir pirmais un senākais, nekā rokraksti ar pavadījumu.

1938. gada izstādes autori, vēsturnieki Rauls Šņore un Hugo Riekstiņš, šo manuskriptu eksponēja kā vienīgo pirmo oriģinālu, kuru Baumaņu Kārlis nosūtīja 1873. gada Pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku komitejai un diriģents Jānis Dreibergs (1854-1932) to izmantoja vīru korim.

Mūsdienās himnas manuskripts glabājas Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja krājumā.







Baumaņu Kārļa dziesmas "Dievs, svētī Latviju!" manuskripta pirmais oriģināls. VRVM 50326.