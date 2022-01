Lauras Pergolici koncerts 'Arēnā Rīga' pārcelts uz septembri

19. februārī "Arēnā Rīga" plānotais Lauras Pergolici jeb vienkārši LP koncerts tiek pārcelts uz 20. septembri, portālu "Delfi" informēja koncerta rīkotāju pārstāve.

Šāda lēmuma iemesls ir arvien pieaugošā Covid-19 omikrona paveida izplatība Eiropā, neļaujot jau februārī rīkot tik vērienīgus publiskos pasākumus. Koncerta rīkotāji norāda, ka uz rudeni tiek pārcelta visa saplānotā LP Eiropas koncertturneja, kurā Rīga ir tikai viens no daudziem pieturas punktiem.

LP apbūrusi klausītājus visā pasaulē, arī Latvijā mākslinices daiļrade ir iecienīta, ko apliecina iepriekšējie koncerti gan "Arēnā Rīga", gan Siguldas pilsdrupu estrādē.

LP savu slavas gājienu Eiropā uzsāka ar platīna statusu ieguvušo hitu "Lost On You", kas 2016. gadā burtiski uzspridzināja mūzikas topus visā Eiropā, jo īpaši Baltijas reģionā un Grieķijā. 2021. gada 3. decembrī iznāca LP sestais studijas albums "Churches”, no kura plašāku ievērību guvuši singli "Goodbye", "The One That You Love", "How Low Can You Go" un "One Last Time".

Koncerta rīkotāji norāda, ka līdz šim iegādātās biļetes uz februāra koncertu būs derīgas uz septembra pasākumu.