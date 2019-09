'Lielajā dzintarā' skanēs Vācieša un Ziedoņa dzeja mūzikā

Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" sestdien, 5. oktobrī, pulksten 18.00 Latvijas Radio koris un diriģents Sigvards Kļava klausītājus aicina baudīt tautā iemīļoto latviešu dzejnieku – Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa – dzeju mūzikā. Koncertā skanēs Imanta Kalniņa mūzika ar Imanta Ziedoņa vārdiem un komponista Artura Maskata skaņdarbi ar Ojāra Vācieša vārdiem, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Koncerta programma veidota kā divu Latvijas Radio koncertprogrammu. Programmā "Imants un Ziedonis" iekļauta Imanta Kalniņa mūzika ar Imanta Ziedoņa tekstiem, kā arī paša dzejnieka balss ierakstiem – dzejoļu lasījumiem. Savukārt programma "Vācietis. Klavierkoncerts" ir suminājums Ojāra Vācieša atstātajam bagātīgajam mantojumam komponista Artura Maskata dziesmās.

Dzejoļu krājumu "Klavierkoncerts" dēvē par Vācieša ģeniālāko sacerējumu. Arī Maskata koncertprogramma pirmizrādes gadā atzīta par vienu no visspilgtākajiem gada notikumiem ne vien teātra, bet visā Latvijas kultūras dzīvē. Tai ir emocionāls, muzikāli dramaturģisks vēstījums, kas ļauj ielūkoties skaņu pasaulē ar dzejnieka acīm no pirmo jūtu smeldzīgā viegluma līdz ironiskai groteskai.

"Ojārs Vācietis ir vienīgais dzejnieks, kas iet caur visu manu dzīvi. Ne tikai laiks un citi cilvēki, arī es pats esmu mainījies, bet Vācietis ir palicis nemainīgs lielums," par saikni ar dzejnieku stāsta komponists Arturs Maskats.

Koncertā uzstāsies Latvijas Radio koris tā mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā, pie klavierēm – Dace Kļava un Mārtiņš Zilberts, akordeonu spēlēs Artūrs Noviks, bet kontrabasu – Mārcis Lipskis. Latvijas Radio koris ir viens no labākajiem Eiropas kamerkoriem, kura augstā muzikālā kultūra, inteliģence un unikālā skaņu bagātība padarījusi to par īpašas skaniskās firmas zīmi pasaules kormūzikas kartē. Par radošo darbību koris deviņas reizes saņēmis Lielo mūzikas balvu. Koris aptver plašu muzikālo repertuāru, sākot no renesanses līdz mūsdienu komponistu vissarežģītākajām partitūrām, kā arī regulāri veic ieskaņojumus. 2014. gadā koris saņēma prestižo "Grammy" mūzikas balvu kategorijā "Labākais kora sniegums".

Koncertu "Vācieša un Ziedoņa dzeja mūzikā" ar Liepājas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko "Lielais dzintars" sadarbībā ar VSIA "Latvijas Koncerti".