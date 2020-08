27. septembrī pulksten 17 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" norisināsies multimediāla koncertprogramma "Galaktiskais ceļojums ar Štokhauzenu". Kā raksta organizatori - uzvedums būs mūsdienu mākslas festivāla "Liepājas Mākslas foruma" kulminācija – aizraujošs un iekļaujošs piedzīvojums, kurā klausītājiem tiks sniegta daudzdimensionāla audiovizuālā pieredze.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trombonista Tomasa Mūra (Thomas R. Moore) un videomākslinieka Klāsa Verpūsta (Klaas Verpoest) audiovizuālais koncerts ir veltījums diviem izciliem avangarda mūzikas pioniera Karlheinca Štokhauzena (Karlheinz Stockhausen) 90. gadu darbiem – "Signale zur Invasion" un "Octophonie".

"Pārvietojoties pa zāli kā īpaši svarīga uzdevuma kareivis, trombonists Mūrs koncertā saplūdīs ar Verpūsta videodarbu radītajām aprisēm un spēlēs nevis, kā ierasts, uz skatuves, bet gan skatītāju vidū – īpaši notikumam pielāgotā koncertzāles sēdvietu izkārtojumā. Koncerts jau saņēmis atzinīgus vārdus vairākās zemēs — to raksturo kā "iespaidīgu un skaistu galaktisko ceļojumu", "kā filmu Zvaigžņu kari, kas izlaista caur avangarda filtru"," raksta festivāla rīkotāji no koncertzāles "Lielais dzintars".

"Ir grūti vārdos aprakstīt, cik fascinējošs un aizraujošs bija šis priekšnesums. Verpūsta video mūs vienā brīdī ieved kosmiskā bezgalībā, bet citā it kā sašaurina līdz kaut kam bezgalīgi mazam, šķidrumā peldošam. Tas bija tā it kā es Štokhauzena "Octophonie", kas ir viens no skaistākajiem jebkad radītajiem elektroniskās mūzikas darbiem, dzirdētu atkal pirmo reizi, līdz sirds dziļumiem brīnišķīgi!" pēc koncerta baudīšanas atzinis britu komponists Saimons Kamingss (Simon Cummings).

Komponists Karlheincs Štokhauzens bija radikāls, ārkārtīgi nozīmīgs, bet tajā pašā laikā arī pretrunīgi vērtēts inovators — viens no vissvarīgākajiem pagājušā gadsimta muzikālajiem prātiem. Viņš pārkāpa noteikumus un šķērsoja robežas. Viņa mūzika bija ārkārtīgi sarežģīta, taču vienlaikus arī jutekliska.

Nav šaubu, ka radikālais pēckara avangardists ietekmēja un iedvesmoja ne vien savus sekotājus – jaunos komponistus, kurus vairākās paaudzēs saviļņoja viņa kosmiskās idejas un muzikālie apvērsumi, bet mūziķus un māksliniekus daudz plašākā mērogā; Džons Lenons un Pols Makartnijs bija Štokhauzena fani, ko var lieliski dzirdēt skaņdarbā "Revolution #9", jaunā Bjorka savulaik rakstīja viņam vēstules, un arī Mobijs novērtējis vācu skaņu burvja graujošo māksliniecisko raksturu.

Koncertā piedalās: Tomass Mūrs (trombons), Klāss Verpūsts (video) un Patriks Delžs (skaņu inženieris). Programma iepriekš atskaņota Beļģijā, Ukrainā, Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs un Somijā. Latvijā trombonists Tomass Mūrs viesosies pirmo reizi, bet video mākslinieka Klāsa Verpūsta sniegums pērn bija redzams "Liepājas Mākslas foruma" atklāšanas koncertā – "Mortons Feldmans. Guļošais koncerts".

Pasākuma norises ilgums: aptuveni viena stunda, vienā daļā. Biļešu cena iepriekšpārdošanā — sākot no 15 eiro, pasākumam tuvojoties, biļešu cena pieaugs. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.