Lietuvā uzstāsies popzvaigzne Dua Lipa

Nākamā gada vasarā, 21. jūnijā, ar krāšņu šovu, "Žalgiris" arēnā, Kauņā, Lietuvā uzstāsies viena no šī brīža pieprasītākajām popmūzikas zvaigznēm – Dua Lipa.

Kā "Delfi" informē dziedātājas izdevēji no "Warner Music Baltics", šis būs vienīgais dziedātājas turnejas "Future Nostalgia Tour" koncerts Baltijas valstīs.

Koncerta īpašā viešņa Lietuvas koncertā būs "Grammy" nominate, Zviedru zvaigzne Tove Lo.

Līdz ar ziņu par Lietuvas koncertu, tiek izziņoti arī Dua Lipa 2022. gada turnejas "Future Nostalgia Tour" citi datumi un vietas. Turneja sāksies 2022. gada 15.aprīlī Mančestrā, kam sekos 35 koncerti Eiropā - jau pieminētais šovs Kauņā, kā arī uzstāšanās Lietuvā, Somijā un Norvēģijā ar noslēgumu 28. jūnijā, Zviedrijā. No katras pārdotās koncerta biļetes 1 eur tiks novirzīts "Unicef / Sunny Hill Foundation".

Albāņu izcelsmes britu popzvaigzne Dua Lipa pēdējo gadu laikā ir guvusi milzīgus panākumus un ieņem stabilu vietu starp pasaules slavenākajiem un veiksmīgākajiem vārdiem mūsdienu popmūzikā. Jau ar debijas singlu "New Love" (2015.) Dua Lipa pierādīja, ka ir uz palikšanu, nostiprinot šo faktu gadu vēlāk ar nākamo hitu "Be The One" un iegūstot prestižo "BBC Sound Of 2016" kā daudzsološais jaunais mākslinieks/māksliniece.

2017. gadā Dua Lipa debijas albums ieguva platīna statusu ASV un Anglijā, kā arī rekordlielu nomināciju skaitu 2018. gada "BRIT Awards". Toreiz dziedātāja ieguva prestižo balvu kā labākā britu solo dziedātāja un labākā jaunā britu māksliniece.

"Savu daudzpusīgumu un darba spējas Dua Lipa parāda hitā "One Kiss" ar Kalvinu Harisu, kas astoņas nedēļas turējās singlu topa virsotnē un ieguva vislabāk pārdotās dziesmas statusu Lielbritānijā," vēsta izdevēji.

"Future Nostalgia" ir otrais Dua Lipa albums un tas ir veltījums viņas pašas iedvesmas avotiem un elkiem, tādiem kā Kailija Minoga, Madonna, Outkast un Gvena Stefanija. Albumā iekļautās dziesmas ieguva pasaules uzmanību, iekļūstot daudzu valstu topu augšgalos – "Don't Start Now", "Physical" un "Break My Heart". Albums "Future Nostalgia" kļuva par trešo pārdotāko albumu 2020. gadā.

Biļetes pārdošanā nonāks no šīs piektdienas, 26. novembra pulksten 11 "Biļešu servisa" kasēs, savukārt "Live Nation" kluba biedriem būs iespēja iegādāties biļetes jau ātrāk, 24. novembrī no pulksten 10 ar īpašo kodu, kas tiks nosūtīts biedriem reģistrētajā epastā.