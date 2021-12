LNO Beletāžas zālē skanēs programma 'Garūta. Rahmaņinovs'

Latvijas Nacionālās operas (LNO) soliste Jūlija Vasiļjeva un pianists Māris Skuja 5. decembrī pulksten 15 Latvijas Nacionālās operas Beletāžas zālē aicina uz programmu "Garūta. Rahmaņinovs".

Kā "Delfi" informē LNO pārstāve Irbe Treile, koncerta programmā skanēs Lūcijas Garūtas solodziesmas un Sergeja Rahmaņinova romances.

"Lūciju Garūtu nākamgad pieminēsim simt divdesmitajā jubilejā, un par godu šim notikumam kopā ar Māri Skuju strādājam pie viņas solodziesmu albuma ieraksta. Koncerta pirmajā daļā skanēs Lūcijas Garūtas solodziesmas – gan populārās "Svētā mīla", "Mēness laiva" un "Tu atkal te!", gan mazāk zināmas. Māris Skuja ir studējis polifoniju pie Lūcijas Garūtas, viņi bijuši sirsnīgās attiecībās. Daļa no komponistes radošā mantojuma saglabājusies rokrakstā, un arī šīs dziesmas esam iekļāvuši gan koncertā, gan albumā. Lūcija Garūta ir mācījusies Francijā, un viņas kompozīcijās jūtama liela franču mūzikas ietekme harmonijās, trauslumā un arī dziļumā. Šī programma ir izaicinājums gan dziedātājam, gan pianistam. Lai programmu dažādotu un piešķirtu tai romantisku akcentu, koncerta otrajā daļā iekļāvām Sergeja Rahmaņinova romances," stāsta Jūlija Vasiļjeva.

Jūlija Vasiļjeva ir Latvijas Nacionālās operas soliste kopš 2013. gada, viņa dzied vadošās soprāna partijas, kuru vidū ir Violeta Džuzepes Verdi operā "Traviata", Norīna Gaetāno Doniceti operā "Dons Paskvāle", Margarēta Šarla Guno "Faustā", Klorinda Džoakīno Rosīni "Pelnrušķītē", Lelde Imanta Kalniņa "Spēlēju, dancoju" un citas.

Māris Skuja kopš 1991. gada ir otra lielākā Austrijas operteātra – Grācas operas koncertmeistars, no 2001. līdz 2017. gadam – galvenais koncertmeistars, bet no 2002. gada – arī operas studijas vadītājs. Bijis repetitors Kopenhāgenas Karaliskajā operā, Ķelnes operā, Trondheimas und Gīsenes teātros, kā arī Igaunijas Nacionālajā operā. No 1997. gada regulāri kā pianists un diriģenta asistents darbojies Bregencas operas festivāla uzvedumu tapšanā. Māris Skuja absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju Ādolfa Skultes kompozīcijas un Arvīda Žilinska klavieru klasē. 16 gadus bijis galvenais koncertmeistars un diriģenta Riharda Glāzupa asistents Latvijas Nacionālajā operā (toreiz LPSR Valsts Akadēmiskajā Operas un baleta teātri).

Pateicoties vairāk nekā 45 gadus ilgai darbībai operteātros, Māra Skujas aktīvajā repertuārā ir vairāk nekā 100 operu, liels skaits oratoriju, kantāšu un operešu. Viņa apjomīgās zināšanas par operu dramaturģiju un vokālās mākslas specifiku novērtējuši dziedātāji gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šobrīd Māris Skuja veicina arī daudzu Latvijas Nacionālās operas solistu vokālo izaugsmi. Līdztekus pienākumiem teātros tūlīt pēc studiju beigām aizsācis aktīvu pianista-koncertmeistara koncertdarbību, šobrīd jau izskanējuši tūkstošiem koncertu, televīzijas pārraižu un konkursu priekšnesumu. Aktīva sadarbība izveidojusies ar basbaritonu Egilu Siliņu; kopīgi aizvadīti turpat 90 koncerti, kā arī ierakstīti trīs kompaktdiski.

Biļetes uz koncertu var iegādāties LNOB un "Biļešu paradīzes" kasēs.