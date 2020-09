LNSO atklāj jauno sezonu un iezīmē tālākās nākotnes darbību

Ceturtdien, 1. oktobrī, pulksten 19.00 Lielajā ģildē notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) sezonas atklāšanas koncerts, kurā uzstāsies pianists Daumants Liepiņš un LNSO sava mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Andra Pogas vadībā. Koncerta programmā skanēsSergeja Prokofjeva, Aleksandra Skrjabina un Lindas Leimanes mūzika. Tāpat LNSO pārstāvji atklāja tālākas nākotnes plānus, kas saistīti ar Lielās ģildes rekonstrukciju.

"Jau trešo gadu pēc kārtas jauno sezonu atklāsim ar latviešu komponista jaundarba pirmatskaņojumu. Savukārt jau otro sezonu LNSO būs savs rezidējošais komponists. Pagājušajā sezonā bija Gundega Šmite, šosezon būs Linda Leimane, kura īpaši atklāšanas koncertam radījusi jaundarbu "Longing. Flashing. Bonding". Tāpat vēlos izcelt koncerta solistu – pianistu Daumantu Liepiņu, kurš savu talantu un meistarību daudzkārt pierādījis ne tikai Latvijā, bet arī jau starptautiski. Kopā atskaņosim Sergeja Prokofjeva Otro klavierkoncertu. Savukārt koncerta otrajā daļā skanēs Aleksandra Skrjabina Otrā simfonija – samērā reti dzirdama uz pasaules koncertskatuvēm. LNSO to vairākkārt spēlēja pēckara gados, un iespējams, ka iepriekšējo reizi tā tika atskaņota 1970. gadā Leonīda Vīgnera vadībā. Skrjabina simfonijām ir ļoti īpaša krāsu palete, un tā ir mūzika, kas mūsu orķestrim, manuprāt, ļoti piestāv un padodas," stāsta LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga.

Sezonas rezidējošā komponiste Linda Leimane atklāj, ka sadarbību ar LNSO ilgi turējusi noslēpumā: "Uzaicinājumu būt par rezidējošo komponisti no Andra Pogas saņēmu jau pirms gada, bet viss norisinājās slepenībā, un vien pirms pāris dienām varēju par šo runāt publiski. Tas ir liels pagodinājums un iepriecinājums. Pēdējo pusgadu cītīgi strādāju pie atklāšanas koncerta skaņdarba "Longing. Flashing. Bonding", bet ideja radās jau pirms gada. Esam mēģinājuma procesā, un ceru, ka tuvojamies labākajam skaņdarba skanējumam. Jāpiebilst, ka šis ir viens no sarežģītākajiem skaņdarbiem, ko esmu sarakstījusi, tas ir pilns ar niansēm un detaļām. Bet esmu pārliecināta, ka mums viss izdosies."

Savukārt pianists Daumants Liepiņš atklāšanas koncerta programmu dēvē par izaicinošu: "Šī ir jau otrā reize, kad sadarbošos ar LNSO. Prokofjeva Otrais klavierkoncerts no pianista viedokļa ir viens no sarežģītākajiem koncertiem, un es to atskaņošu pirmo reizi. Process bijis ļoti aizraujošs, un nevaru vien sagaidīt rezultātu. Ceru, ka tas būs interesants arī klausītājiem."

Ņemot vērā cilvēku skaita ierobežojumu koncertzālēs, svarīgi atzīmēt, ka sezonas atklāšanas koncertu bez maksas būs iespējams noskatīties video tiešraidē. Koncerta dienā tiešraides saiti aicinām meklēt LNSO mājaslapā. Koncerts tiešraidē tiks translēts arī Latvijas Radio 3 "Klasika".

Andris Poga stāsta, ka orķestris klausītājiem plāno piedāvāt daudzveidīgu programmu visas jaunās sezonas garumā: "Sagaidāmi daudzi aizraujoši muzikāli notikumi, un no pirmā pusgada īpaši vēlos iezīmēt divus. Šogad visa mūzikas pasaule atzīmē Ludviga van Bēthovena 250. gadskārtu. Maijā par godu šim notikumam bija ieplānots pagājušās sezonas noslēguma koncerts franču maestro Žana Kloda Kazadesī vadībā, bet pandēmijas dēļ tas tika pārcelts. Esam priecīgi paziņot, ka šis koncerts notiks 26. novembrī un bez izmaiņām programmā – skanēs Bēthovena Pirmā un Devītā simfonija. Kā ierasts, viens no sezonas spilgtākajiem notikumiem būs mūsu Vecgada koncerti, kuros šogad sadarbosimies ar jauniešu kori "Kamēr…" un publikas iemīļoto pianistu Vestardu Šimku."

LNSO direktore Indra Lūkina stāsta, ka vēl viens svarīgs notikums rudens koncertprogrammā ir "Baltijas simfoniskais festivāls": "Šis ir mūsu misijas un aicinājuma festivāls, ko rīkojam jau piekto gadu un kura ideja ir iepazīstināt ar kaimiņvalstu muzikālajiem notikumiem. Šī gada festivāla piedāvājumā būs trīs pasākumi – divi kamerformāta koncerti un lielais simfoniskais, kurā Latvijas publikai atkal būs iespēja satiksies ar igauņu diriģenti Kristīnu Posku un lietuviešu pianistu Luku Geņušu, kurš spēlēs solo Čaikovska Pirmajā klavierkoncertā."

Kā savdabīgs un interesants tiek pieteikts "Baltijas simfoniskā festivāla" koncerts "Čurļonis un džezs", kas norisināsies Mūzikas namā "Daile" un tiks veltīts lietuviešu komponista un gleznotāja Mikaloja Konstantīna Čurļoņa 145. gadadienai.

Šīs programmas dalībnieks un viens no mūzikas aranžētājiem, kontrabasists Jānis Rubiks iezīmē netipisko koncerta struktūru: "Interesanta sadarbība starp akadēmiskās un džeza mūzikas pārstāvjiem. Koncerta īpašais viesis būs pianists Roks Zubovs – Čurļoņa mazmazdēls. Koncerts būs baudāms arī vizuāli – par pamatu ņemsim Čurļoņa 12 gleznu ciklu "Zodiaks". Katrai gleznai esam piemeklējuši asociatīvu mazu klavieru miniatūru. Koncertā dzirdēsim gan Roka Zubova, gan mūsu pašu aranžijas ar džeza elementiem."

LNSO direktore Indra Lūkina iezīmēja arī LNSO darbību laikā, kad Lielās ģildes durvis nākamgad tiks slēgtas remontam: "Pēc gada mēs no Lielās ģildes dosimies prom uz diviem gadiem. Ceram, ka remonta laikā tiks atrisinātas daudzu gadu gaitā samilzušās ēkas tehniskās problēmas. Tas nepadarīs zāli lielāku, bet, cerams, kvalitatīvāku klausītājiem un mūziķiem.

Prombūtnes laikā mūsu galvenā mājvieta būs Dailes teātris, kur tiks iekārtota plaša foajē daļa orķestra mēģinājumiem. Akustikas eksperti atzinuši šo vietu par atbilstošu liela simfoniskā orķestra skaņas specifiskajām prasībām. Koncertus Dailes teātrī nesniegsim, jo teātra lielā skatītāju zāle nav izmantojama akustiskiem simfoniskās mūzikas koncertiem. Bērnu un jauniešu koncertus mazākā orķestra sastāvā plānojam rīkot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, savukārt pilna sastāva orķestra programmas organizēsim sadarbībā ar brīnišķīgajām koncertzālēm Rēzeknē, Cēsīs, Ventspilī un Liepājā. Kamermūzikas cikla koncertus plānojam spēlēt Mūzikas namā "Daile". Lai LNSO Rīgas klausītāji nebūtu aizmirsti, tiks gādāti speciāli sabiedriskā transporta reisi sestdienās pēc koncertiem no Cēsīm."