LNSO piedāvā koncertprogrammu ar leģendārā Čika Koreas mūziku

Ceturtdien, 14. aprīlī, plkst. 19.00 Mūzikas namā "Daile" Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aicina skatītājus ļauties džeza mūzikas valdzinājumam, baudot kamermūzikas koncertu "Čiks Korea. Spānija". Koncertprogramma tapusi kā veltījums pērn mūžībā aizgājušajam leģendārajam māksliniekam Čikam Koream (1941–2021), kas savas karjeras laikā saņēmis 23 ASV ierakstu akadēmijas "Grammy" balvas.

Čiks Korea bija džeza zvaigzne – amerikāņu komponists un virtuozs pianists. Viņš ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem 20. gadsimta mūziķiem. Ar basistu Miroslavu Vitošu un bundzinieku Roju Hainesu Korea 1968. gadā ieskaņoja plati "Now He Sings, Now He Sobs". Tieši šis ieraksts mūziķi atklāja džeza pasaulei. Tajā pašā gadā viņu savā grupā uzaicināja spēlēt pasaulslavenais džeza trompetists un komponists Mailss Deiviss. Tas bija kā solis atklātā kosmosā – Čiks Korea aizvietoja pianistu Herbiju Henkoku un piedalījās albuma "Filles de Kilimanjaro" ierakstā, kas kļuva par vienu no būtiskākajiem pavērsieniem modernā džeza vēsturē. Caur viņa daiļradi jaunas vēsmas ienākušas kā akadēmiskajā, tā džeza mūzikā – daudzi Koreas darbi atzīti par džeza standartiem. Čiks Korea vairāk nekā 60 reižu ticis nominēts "Grammy" balvai, kā arī 23 reizes to saņēmis.

Koncertprogrammā apvienojas Čika Koreas akadēmiskās mūzikas iedvesmas un viņa spilgtākie kompozicionālie džeza mūzikas mirkļi, kā arī opusi, kas tapuši kā veltījums viņa piemiņai un atstātajam mūzikas mantojumam. Titulskaņdarbs "Spānija" komponēts 1971. gadā un balstīts spāņu tradicionālajās mūzikas intonācijās. Kompozīcijas pirmversija ir saņēmusi divas Grammy balvas, kā arī šis darbs ir bagātīgi aranžēts. Koncertā dzirdēsim arī autora skaņdarbu "Hipokrāta piedzīvojumi", kā arī La Fiesta Raimonda Petrauska apdarē. Tāpat klausītāji varēs izbaudīt komponistu Bēla Bartoka un Domeniko Skarlati darbus. Savukārt koncerta otrajā daļā izskanēs pirmatskaņojums Raimonda Petrauska veltījumam komponistam Čikam Korea – skaņdarbs "Pasāža".

Koncertā mūziku skaņās iedzīvinās vijolnieks Sandis Šteinbergs, altists Arigo Štrāls, vijolnieks Raimonds Melderis, čellists Ainārs Paukšēns, kuri šajā sastāva uzstājas jau vairākus gadus, atskaņojot veiksmīgas un publikas iemīļotas koncertprogrammas, tai skaitā ugunīgiem tango veltītus mūzikas vakarus, kā arī saksofonists Oskars Petrauskis un pianists Raimonds Petrauskis. Brāļi kā solo, tā kopīgi sadarbojušies ar labākajiem Latvijas akadēmiskās un džeza mūzikas pārstāvjiem, ir "Xylem Trio" dalībnieki kopā ar sitaminstrumentālistu Rihardu Zaļupi.

Saistībā ar gada otrajā pusē iecerēto LNSO mājvietas – Lielās ģildes – renovāciju kopš šī gada pavasara LNSO kamermūzikas koncertus atskaņo Mūzikas namā "Daile". Tā telpās orķestra kamermūzikas programma būs dzirdama visā Lielās ģildes renovācijas periodā, kas iecerēts līdz 2023. gada noslēgumam. Savukārt citi koncerti Lielajā ģildē baudāmi līdz maija vidum.