'LNSO vasarnīca' šovasar notiks Ventspils koncertzālē 'Latvija'

Ventspils koncertzālē "Latvija" no 21. līdz 23. augustam notiks Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) festivāla "LNSO vasarnīca 2020" koncerti.

Kā "Delfi" informēja LNSO pārstāvji, festivāla programmā skanēs gan Džordža Gēršvina un džeza klasiķa Djūka Elingtona, gan mūsdienu amerikāņu meistaru Filipa Glāsa un Niko Mjūlija skaņdarbi. Kā ierasts, festivāla programmā būs arī piedāvājums bērniem – muzikālās izrādes "Brēmenes muzikanti" un "Zenīts". Savukārt "LNSO vasarnīcas" īpašais dāvinājums visiem klausītājiem būs slavenajam gruzīnu komponistam Gijam Kančeli veltītais 23. augusta koncerts ar maestro Raimonda Paula dalību.

Koncerts "LNSO, Raimonds Pauls un Gija Kančeli" būs viens no festivāla īpašajiem notikumiem. Maestro Raimonds Pauls un pērnruden aizsaulē sauktais Gruzijas komponists Gija Kančeli ir jaunības draugi, kas kopā darbojušies gan pie vairākiem ieskaņojumiem, gan muzikālā albuma. Nu abu mākslinieku skaņdarbus varēs dzirdēt uz koncertzāles "Latvija" skatuves. No maestro daiļrades būs miniatūra no klaviercikla "Naktstauriņi" Jēkaba Jančevska pārlikumā klavierēm un orķestrim, savukārt no Gijas Kančeli – simfonisks skaņdarbs "À la duduki", svīta par Raimonda Paula izvēlētām kinomūzikas tēmām klavierēm un orķestrim Viļņa Šmīdberga pārlikumā, kā arī svīta "Hanuma" Riharda Zaļupes pārlikumā "Xylem Trio" un orķestrim. Pie klavierēm – Raimonds Pauls. Koncertā piedalīsies arī "Xylem trio": saksofonists Oskars Petrauskis, pianists Raimonds Petrauskis un sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe. Koncerta diriģents – LNSO mākslinieciskais vadītājs Andris Poga.

Festivāla programma aizsāksies 21. augustā pulksten 21.00 amfiteātra brīvdabas skatuvē ar bezmaksas koncertu "LNSO Brass Band un Gēršvins", diriģents – Jānis Retenais.

Programmā iekļautas pazīstamu amerikāņu komponistu – Džordža Gēršvina, Djūka Elingtona, Skota Džoplina, Kola Portera u. c. – melodijas. Džordžs Gēršvins bija amerikāņu komponists un pianists, kurš sarakstījis vairāk nekā 12 Brodveja mūziklus. Viņa darbi tikuši izmantoti vairākās filmās un TV, daudzi no tiem kļuvuši par džeza standartiem. Savukārt Djūks Elingtons līdzās Luī Ārmstrongam un Čārlijam Pārkeram tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem džeza mūziķiem. Pēc koncerta pie dīdžeja pults stāsies LNSO galvenais redaktors Orests Silabriedis un Ventspils koncertzāles mākslinieciskais vadītājs Miks Magone.

22. augustā koncertā "LNSO, Glāss un Mjūlijs" LNSO, Igaunijas Valsts simfoniskā orķestra un Lietuvas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi LNSO diriģenta Gunta Kuzmas vadībā atskaņos mūsdienu slavenāko amerikāņu komponistu Filipa Glāsa un Niko Mjūlija skaņdarbus. Koncerts skanēs divas reizes – pulksten 16.00 un 20.00.

Kā raksta festivāla programmas veidotāji, viens no populārākajiem mūsdienu amerikāņu komponistiem Filips Glāss ir vienlīdz iecienīts gan klasiskās, gan populārās mūzikas klausītāju vidū. Viņš savā simfoniskajā mūzikā iesaistījis Deivida Bovija melodijas, bet savu kinomūziku padarījis par neatņemamu laikmetīgās simfoniskās mūzikas sastāvdaļu. Koncertā skanēs Glāsa 11. simfonija, ko īpašu darīs Ventspils koncertzāles akustika. Programmas otru daļu veidos Glāsa muzikālās tradīcijas turpinātāja Niko Mjūlija opusi. Četros no tiem varēs izbaudīt koncertzāles unikālo ērģeļu skanējumu, ko papildinās alta un marimbas tembri. Koncerta solisti: Pēteris Trasuns – alts, Guntars Freibergs – marimba un Aigars Reinis – ērģeles.

23. augustā pulksten 12.00 koncertzāles "Latvija" Mazajā zālē notiks improvizācijas meistarstunda topošiem mūzikas profesionāļiem un arī ikvienam iesācējam neprofesionālim. Meistarstundu vadīs "Xylem Trio" pianists, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas Džeza un populārās mūzikas nodaļas vadītājs Raimonds Petrauskis, pianists un komponists Edgars Cīrulis, kontrabasists un basģitārists, Ventspils Mūzikas vidusskolas Džeza nodaļas vadītājs Toms Poišs. Improvizācijas meistarstundu varēs skatīties tiešsaistē, tādējādi gandrīz klātienē tuvojoties brīvas muzicēšanas noslēpumiem.

Tiešsaistē rādīs arī Oresta Silabrieža vadītās LNSO tradicionālās "Pirmskoncerta sarunas", kas šoreiz būs jaunizveidotā LNSO podkāsta formā. 22. augustā pulksten 19.00 būs saruna par 20. un 21. gadsimta amerikāņu mūziku un tās iespaidu uz pasauli, savukārt 23. augustā pulksten 16.15 par godu jaunajam mācību gadam pievērsīsimies mūzikas izglītības jautājumiem un apspriedīsim arī mūzikas mīklu tulkošanu plašam cilvēku lokam.

Vakara koncertu laikā koncertzālē notiks iesaistošās mūzikas studijas "Orff" bezmaksas nodarbības bērniem. Pasniedzēja Rebeka Busule parūpēsies par mazākajiem ģimenes locekļiem, ļaujot vecākiem mierīgi baudīt koncertu.

22. augustā pulksten 18.30 bērni no divu līdz sešu gadu vecumam aicināti baudīt muzikālo pasaku "Brēmenes muzikanti", kur teatralizētā gaisotnē tiks atskaņoti populāri klasiskās mūzikas skaņdarbi. Ņemot vērā mazuļu uztveri, izrāde veidota tieši šai vecuma grupai. Četri LNSO mūziķi gan spēlēs savus instrumentus, gan pārtaps par Brēmenes muzikantiem. Koncertā piedalīsies obojists Egils Upatnieks, čelliste Ieva Upatniece, sitaminstrumentālists Ernests Mediņš un arfiste Ieva Šablovska.

Savukārt skolas vecuma bērni 23. augustā pulksten 12.00 aicināti uz muzikālo izrādi "Zenīts", kurai mūziku sacerējis Jānis Šipkēvics. Izrāde veidota kā paša Jāņa un viņa kādreizējā klasesbiedra, dzejnieka Marta Pujāta emocionāls vēstījums par skolas gados pieredzēto. Divi dziedoši zēni skatītājiem zīmē 90. gadu Rīgas Doma kora skolas mācību klases un gaiteņus, brauc liftā, raksta diktātus, spēlē "Super Mario" un sapņo par jaunām botām.

Jāņa Šipkēvica mūzika un Marta Pujāta asprātīgie dzejoļi pamodina bērnu, kas līdz mūža galam mīt katrā no mums. Izrāde liek smaidīt, sniedz lielu prieku un dāvina spilgta piedzīvojuma sajūtu, raksta festivāla rīkotāji.

"Zenīts" tika nominēts balvai "Kilograms kultūras" kategorijā "Gada pārsteigums" un Lielajai mūzikas balvai 2017 kā "Gada uzvedums".

LNSO direktore Indra Lūkina atzīmē, ka arī šajos saspringtajos laikos orķestris paliek pozitīvi noskaņots: "Priecājamies, ka par spīti šai situācijai esam raduši iespēju tomēr rīkot mūsu ikgadējo vasaras festivālu. Lai ievērotu drošības noteikumus, festivāla atklāšanas pasākums notiks ārtelpās. Savukārt lai ievērotu distanci koncertzālē, koncerts "LNSO, Glāss un Mjūlijs" notiks divreiz, tādējādi sniedzot iespēju dzirdēt šo programmu lielākam interesentu lokam. Koncerti tiks arī straumēti tiešsaistē. Protams, sekojam līdzi aktuālai situācijai. Esam ārkārtīgi pateicīgi Ventspils koncertzālei "Latvija" par uzņemšanu un sadarbību. Paldies Kultūras ministrijai, Valsts kultūrkapitāla fondam par atbalstu un iespēju festivālā turpināt izcilo Latvijas valsts simtgades programmas muzikālo piedāvājumu."

"Ar prieku un patīkamu, bet, jāatzīst, reizē bažīgu satraukumu Ventspilī gaidām augusta nogali, kad pirmoreiz koncertzālē "Latvija" uzņemsim "LNSO vasarnīcu". Ar prieku un lepnumu, jo kopā ar orķestri esam izveidojuši no dienas uz dienu tik atšķirīgu programmu, kurā spoguļosies dažādas paaudzes komponistu savstarpējās attiecības dzīvē un mūzikā, izaicinošs laikmeta gars un desmitgadēm kopts romantisks sentiments. Ar patīkamu satraukumu, jo par spīti laikam, kurā daudzas ierastās kustības mums ir liegtas un kurš pamainījis sākotnējās ieceres attiecībā uz šī gada "Vasarnīcas" mūziķu sastāvu, mēs repertuāru esam spējuši saglabāt teju nemainīgu. Ar vislielāko interesi pats gaidu sestdienu, kad divos koncertos uz Lielās zāles skatuves izskanēs divu amerikāņu komponistu mūzika — meistara Filipa Glāsa 11. simfonija un viņa mācekļa un tradīcijas turpinātāja Niko Mjūlija ērģeļu un simfoniskā mūzika. Jo īpaši gaidu dzirdēt Niko opusus, no kuriem, šķiet, neviens atskaņojumu Latvijā vēl nav piedzīvojis," stāsta koncertzāles "Latvija" mākslinieciskais vadītājs Miks Magone.

Festivāla biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.