Lolitas Ritmanis veidotais albums saņēmis 'Grammy' balvu

Pie prestižās "Grammy" balvas ticis arī Rīgā ierakstītais albums "Women Warriors: The Voices Of Change", ko veidojusi latviešu izcelsmes amerikāņu komponiste Lolita Ritmanis, diriģente Eimija Andersone un producents Marks Matsons. Ieraksts saņēmis balvu kategorijā "Labākais klasiskās mūzikas apkopojums" (Best Classical Compendium).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Albuma pamatā ir mūzika uzvedumam "Women Warriors: The Voices of Change" (Varones: Pārmaiņu balsis), kas pirmizrādi piedzīvoja 2019. gada septembrī Ņujorkā. Šā darba divpadsmit daļas atspoguļo 800 gadu cīņu par sievietes tiesībām un cilvēktiesībām.

2020. gada februāra beigās un marta sākumā uzveduma muzikālais materiāls tika ierakstīts Rīgā, Latvijas Radio studijā kopā ar īpaši izveidotu Latvijas mūziķu orķestri. Paralēli uzvedumam tapa arī dokumentālā filma, kurā šī mūzika ir izmantota.

Desmit komponistes radīja orģinālskaņdarbus sinhronizācijā ar dokumentālo filmu. Amerikā dzīvojošā latviešu komponiste Lolita Ritmanis vērienīgajam koncertuzvedumam komponējusi trīs daļas, turklāt, pateicoties viņas aktivitātēm, fināla skaņdarbā "We Rise" dzirdams Rīgas Doma meiteņu koris "Tiara" diriģentes Airas Birziņas vadībā.

Albums nāca klajā 2021. gada pavasarī.

Lolita Ritmanis ir ASV dzīvojoša latviešu komponiste, kura novērtēta ar dažādām prestižām balvām, tai skaitā "Emmy". Latvijā viņa vislabāk pazīstama kā filmas "Dvēsēļu putenis" skaņu celiņa autore.

Jau ziņots, ka "Grammy" ceremonija šogad notika divus mēnešus vēlāk nekā ierasts. Uz pavasari tā tika pārcelta Covid-19 pandēmijas dēļ. Kopumā prestižā ASV ierakstu industrijas balva šogad tika pasniegta 86 dažādās kategorijās. Ar pilnu uzvarētāju sarakstu var iepazīties "Grammy" mājaslapā.