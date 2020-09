Maikls Kivanuka saņem 'Mercury' mūzikas balvu

Ugandā dzimušais britu dziedātājs un dziesmu autors Maikls Kivanuka ceturtdien saņēma 2020. gada "Mercury" balvu par savu trešo ierakstu albumu "Kiwanuka", kas pie klausītājiem nonāca pagājušajā gadā.

Viņa trešo studijas ierakstu "Mercury" balvas komisija un kritiķi gandrīz vienbalsīgi nosauca par šī gada labāko albumu. Šis albums stāsta par melnādainā mākslinieka vietu sabiedrībā, pašcieņu, sociālajām problēmām, un vēl aktuālāks kļuvis "Black Lives Matters" kustības kontekstā.

Pagājušā gada novembrī iznākušais albums apsteidza tādus muzikālos dižpārdokļus kā Dua Lipa "Future Nostalgia" un Stormzija "Heavy Is The Head", iegūstot balvu 25 000 sterliņu mārciņu apmērā. Arī iepriekšējie divi Maikla Kivanukas albumi – "Home Again" un "Love & Hate" – tika nominēti "Mercury Prize" balvai.

Maikls Kivanuka, kura vecāki aizbēga no Idi Amina režīma Ugandā uz Londonu, ir agrākais sesiju mūziķis, kurš izstājās no Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas, lai kļūtu par solo mākslinieku. Uzmanības centrā jaunais mūziķis nonāca 2011. gadā, kad piedalījās dziedātājas Adeles koncertturnejā.

Balva kopš 1992. gada tiek piešķirta kā Lielbritānijas mūziķu ierakstītais gada labākais albums. Uzvarētāju izvēlas mūzikas nozares profesionāļi, un balvu katru gadu pasniedz svinīgā ceremonijā Londonā. Šogad koronavīrusa pandēmijas dēļ uzvarētājs tika paziņots britu sabiedriskās raidorganizācijas BBC ēterā.

Nākamā gada vasarā Maikls Kivanuka viesosies Latvijā – 2021. gada 15. jūnijā viņš sniegs koncertu Siguldas Pilsdrupu estrādē. Šis koncerts bija plānots šogad, bet tika atcelts koronavīrusa pandēmijas dēļ.