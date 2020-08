'Metallica' izziņo koncertu, ko varēs skatīties 'drive-in' kinoteātros

Pēc ilga pārtraukuma uz pirmo mēģinājumu aizvadītajā nedēļas nogalē pulcējušies grupas "Metallica" dalībnieki. Savukārt grupas oficiālajā "Twitter" kontā izziņots "Metallica" šā gada pirmais koncerts, ko interesenti varēs noskatīties "drive-in" kinoteātros ASV un Kanādā 29. augustā.

Koncerts notiks un tiks ierakstīts Kalifornijā, netālu no "Metallica" privātās ierakstu studijas un biroja. Tajā faniem būs iespēja iepazīties ar grupas jaunāko muzikālo materiālu. Šis būs pirmais un pagaidām vienīgais "Metallica" koncerts 2020. gadā.

Koncerta īpašo viesu statusā būs grupa "Three Days Grace".

Ikviens, kurš iegādāsies biļeti uz koncertu kādā no "drive-in" kinoteātriem, tiks pie četrām "Metallica" jaunā albuma "S&M2" digitālajām lejupielādēm. Plānots, ka albums, kas tapis sadarbībā ar Sanfrancisko simfonisko orķestri, iznāks šā gada 28. augustā.

"Traks, drudžains, saviļņojošs un aizraujošs laiks, kad mēs četri atkal esam vienā telpā un muzicējam pēc gandrīz gadu ilga pārtraukuma. Jūs jautāsiet – kas notiek? Mēs ierakstīsim koncertu, ko rādīs tavā vietējā "drive-in" kinoteātrī – lūk, kas!" teikts "Metallica" paziņojumā.

Pirms Covid-19 pandēmijas "Metallica" pēdējo reizi koncertēja pagājušā gada septembrī, savukārt pašizolēšanās laiku grupas dalībnieki izmantoja, lai radītu jaunu mūziku. Šobrīd, ievērojot visus drošības noteikumus, "Metallica" mūziķi tikušies klātienē un būs pirmā rokgrupa, kas klausītājiem piedāvās baudīt koncertu šādā formātā.

