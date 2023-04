Metro Boomin, Gustavo un 'EarthGang' papildina 'Positivus' programmu

Šīs vasaras "Positivus" programmu papildina hip-hopa hitu producents, autors un dīdžejs Metro Boomin, kurš ar iespaidīgu šovu noslēgs festivāla pirmo dienu. Tāpat festivāla organizatori informē, ka šīs vasaras "Positivus" galveno mākslinieku rindās būs pašmāju repa autoritāte Gustavo, kā arī duets no Atlantas, ASV – "EarthGang" (attēlā).

Festivāla programmā līdzās otrās dienas galvenajam māksliniekam Semam Smitam iekļauti arī reperis J.I.D, duets "Little Big", kā arī "neo soul" grupa "Emotional Oranges". Kā sola organizatori, festivāla programma tiks vēl ievērojami papildināta.

Kā raksta "Positivus Music" pārstāvji, Metro Boomin, kurš radījis savu unikālo "dark" skanējuma raksturu, ir daudzu superzvaigžnu hitu autors un producents, bet līdztekus uz skatuves uzstājas arī pats, un izdod savu mūziku, kurā kā viesvokālisti aicinātas dažādas slavenas popzvaigznes. The Weeknd, 21 Savage, Future, Drake, Travis Skots, A$AP Rocky, Nikija Mināža, Post Melone, Wiz Khalif ir tikai daži no zvaigžnu saraksta, kuru ierakstus viņš producē un kuri piedalās arī Metro Boomin albumos.

Duets "EarthGang" nāk no Atlantas, ASV. No šīs pilsētas nāk arī Childish Gambino, Migos, OutKast, Usher un citas hip-hopa zvaigznes. Kā sevi raksturo paši "EarthGang" dalībnieki, sinerģijas rezultātā viņiem izdodas veidot mūziku, kuru paši uzskata par labāko iespējamo mākslu, pievēršoties tiešai emociju un sajūtu izlikšanai mūzikā un aicinot nemeklēt viņu radītajās dziesmās nekādu dziļāku jēgu, bet ļauties to baudīšanai sajūtu līmenī. "EarthGang" "Positivus" uzstāsies piektdienā, 14. jūlijā.

Uz festivāla Lielās skatuves sestdien, 15. jūlijā, uzstāsies arī pašmāju reperis Gustavo, kurš nule laidis klajā savu jaukāko albumu "Tagad tikai sākās". "Tas man paliks atmiņā kā radoši viens no intensīvākajiem, blīvākajiem un dinamiskākajiem dzīves posmiem," tā par jauno albumu saka mūziķis. Gustavo iepriekš uz "Positivus" galvenās skatuves kāpa 2011. gadā.

Jau ziņots, ka 2023. gadā "Positivus" notiks 14. un 15. jūlijā, Lucavsalā, Rīgā. Biļetes uz festivālu pieejamas "Biļešu servisa" kasēs.