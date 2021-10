Mūziķus aicina pieteikties 2022. gada Tallinas mūzikas nedēļai

Starptautiskais mūzikas industrijas festivāls Tallinn Music Week jeb Tallinas mūzikas nedēļā nākamgad notiks no 4. līdz 8. maijam.

Kā "Delfi" infornē organizatori, šobrīd ir uzsākta mūziķu dalības pieteikumu pieņemšana, kas turpināsies līdz 19. decembrim. Dalībai festivālā var reģistrēties, aizpildot anketu festivāla mājaslapā tmw.ee. Pieteikties drīkst jebkura žanra mūziķi no visas pasaules, tostarp grupas un solo izpildītāji no Latvijas.

Kopumā dalībai festivālā tiks atlasīti no 150 līdz 170 māksliniekiem - viņu vārdi tiks paziņoti nākamā gada sākumā. Papildus mūzikas programmai un koncertiem Tallinn Music Week notiks diskusijas un lekcijas par mūzikas industriju, ekspertu semināri, apmācības un konsultācijas.

Papildu informācija par pieteikšanos atrodama Tallinn Music Week mājaslapā.

Jau ziņots, ka šī gada Tallinn Music Week notika no 29. septembra līdz 3. oktobrim. Tas tika atklāts ar valsts prezidentes uzrunu un pulcēja 992 nozares profesionāļus un ap 17 tūkstošiem apmeklētāju 60 dažādās norises vietās. Festivālā kopumā uzstājās 177 mākslinieki no 21 valsts, tostarp tādas grupas kā A Place To Bury Strangers no ASV un Hatari no Islandes. Latviju festivālā pārstāvēja 11 apvienības, tostarp Sign Libra, "+K+M+B", "Pamirt", "The Coco'nuts", "m.a.t.a.d.a.t.a.", "ZeMe", Aleksandr Aleksandrov, "V V Z", "Waterflower", "OGHRE" un Gints Smukais. Īpaši veidotu eksperimentālās mūzikas programmu Tallinn Music Week ietvaros prezentēja Latvijas nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu mežs".