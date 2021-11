Nākamā gada pavasarī Rīgā uzstāsies dziedātājs Stings

2022. gada 5. martā "Arēnā Rīga" uzstāsies britu mūziķis Stings. Viņš Latvijā uzstāsies ar programmu "My Songs, kas ar panākumiem Amerikā un Eiropā skanēja pirms sākās Covid-19 globālā pandēmija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Stinga koncerts ar programmu "My Songs" bija plānots 2020. gadā, tomēr Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ tika atcelts.

Kā "Delfi" informē rīkotāji, koncertā kā īpašais viesis uzstāsies Stinga dēls, dziesminieks Džo Samners.

Kā norāda organizatori no SIA "BDG Concerts", Stings ar nepacietību ir gaidījis mirkli, kad būs iespēja atkal doties koncertturnejā un viņš atgriezīsies pie klausītājiem ne tikai ar atzinīgi novērtēto programmu "My Songs", bet arī ar jaunu albumu "The Bridge", ko plānots izdots šā gada 19. novembrī.

Mūziķa 15. studijas albums tapa globālās pandēmijas gadā. Tas, pēc mākslinieka paša sacītā, palīdzējis saglabāt izturību šajā sarežģītajā laikā. Albums demonstrēs mākslinieka izcilo un daudzveidīgo dziesmu rakstīšanas procesu, kā arī atklās pārdomas par personīgajiem zaudējumiem, nošķirtību, grūtībām, pastāvošo sociālo un politisko nemieru.​​

Stings, kurš no 1977. līdz 1984. gadam bija grupas The Police" līderis, savas solo karjeras laikā ir saņēmis 17 "Grammy" balvas, divas "Brit Awards" balvas, "Zelta globusu" un "Emmy", četras "Oskara" un vienu "Tony" nomināciju, "Billboard" žurnāla "Gadsimta balvu", kā arī 2004. gadā "MusiCare" mākslinieku nominēja kā "Gada cilvēks". Stings pārdevis vairāk nekā 100 miljonus albumu kopiju gan kā grupas "The Police" dalībnieks, gan kā solo mākslinieks. Viņam ir piešķirts arī pagodinājums "BMI Pop Awards" par hitu "Every Breath You Take", kas kļuva par "visvairāk izpildīto dziesmu" ar 15 miljoniem radio atskaņojumu no BMI kataloga, kurā kopumā ir vairāk nekā 14 miljoni mūzikas darbu. Pavisam nesen dziesma pievienota arī mūzikas straumēšanas vietnes "Spotify" "Miljardu klubam", kur tā ir atskaņota vairāk nekā vienu miljardu reižu.

Biļetes uz koncertu būs nopērkamas no 12. novembra pulksten 10 "Biļešu servisa" tīklā, savukārt, FBI un Positivus festivāla koncertu kluba biedri, tās varēs iegādāties ātrāk, iepriekšpārdošanā, jau no 10. novembra pulksten 10, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.

Tiks piedāvāts arī jaunums - "Drošā biļete", ar ko pasākuma rīkotājs SIA" BDG Concerts" garantē, ka koncerta atcelšanas vai pārcelšanas gadījumā pircējs par koncerta biļeti samaksāto naudu saņems divu nedēļu laikā, pēc pieprasījuma (aizpildītas pieteikuma formas) iesniegšanas. "Droša biļete" nodrošina papildus garantiju, ka pandēmijas dēļ pārcelto vai atcelto koncertu biļešu samaksātā nauda tiks atgriezta daudz īsākā laikā nekā to nodrošina valstī pastāvošie regulējumi.