Nedēļas nogalē sāksies vasaras koncerti Horna dārzā Jūrmalā

Svētdien, 9. jūnijā, Horna dārzā Majoros atklās vasaras koncertu sēriju. Arī šogad vasaras koncertdārzā apmeklētājus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs gan vietējie, gan ārvalstu mākslinieki, kas atskaņos vasaras noskaņai atbilstošu mūziku, portālu "Delfi" informē Jūrmalas pilsētas pārstāvji.

9. jūnijā pulksten 14.30 pirmo šīs vasaras Horna dārza koncertu sniegs pūtēju orķestris "Røros Janitsjarorkester" no Norvēģijas. 29. jūnijā pulksten 12.00 koncertdārzā notiks folkloras kopu draudzības koncerts "Sadziedāsim pār novadiem!", kurā piedalīsies folkloras grupas "Mare" un "Skance" no Jūrmalas, kopas no Ērgļiem, Līvāniem, Ozolniekiem, Rīgas, Vilces un Telšai (Lietuva).

Jūlija piektdienās pulksten 18.00 gaidāmi pūtēju orķestru, vieglās un džeza mūzikas izpildītāju koncerti. 12. jūlijā skanēs džeza duets – Alises Kantes vokāls un Āra Ozola ģitāra. 19. jūlijā "Paberzo trio" – Gints Pabērzs (saksofoni), Edvīns Ozols (kontrabass) un Jānis Jaunalksnis (bungas). Savukārt 26. jūlijā Horna dārzā muzicēs grupa "Pacific K", kuras sastāvā – Kristaps Bedrītis (balss, akustiskā ģitāra), Rihards Lībietis (elektriskā ģitāra), Toms Kursītis (bass) un Nauris Babris (bungas, taustiņi).

Augusta koncertus ievadīs pasākums "Klausies. Слушай. Listen" 2. augustā, kurā tiks lasīta oriģināldzeja trīs valodās un skanēs džezs, koncertā piedalīsies Aleksandra Line (dzeja), Edgars Cīrulis (klavieres) un Albert Reinholdt Østergaard (Dānija, kontrabass). 16. augusta koncertā būs trio "Organic City" ar Ati Andersonu (Hammond ērģeles), Āri Ozolu (ģitāra) un Jāni Jaunalksni (bungas).

Turpinot vēsturiskā koncertdārza tradīcijas, jūrmalnieku un pilsētas viesu iecienītie vasaras koncerti Horna dārzā notiek jau vairāku gadu garumā. Vasaras koncerti sniedz iespēju ikvienam bez maksas baudīt vasarīgu noskaņu koncertprogrammas pašmāju un viesu mākslinieku izpildījumā. Lietus laikā koncerti notiek Jūrmalas Kultūras centra telpās.

Horna dārzu 1870. gadā ierīkoja tā pirmais nomnieks Alberts Horns. 1896. gadā Horna dārzā notika pirmais kinoseanss Jūrmalā, bet 1905. gadā – pirmais latviešu simfoniskās mūzikas koncerts. Līdz 19. gadsimta beigām Horna dārzā bija restorāns, kinematogrāfs, koncertzāle un arī brīvdabas koncertdārzs, kas varēja uzņemt vairāk nekā 2000 klausītāju.