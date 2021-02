Grupa "Carnival Youth", sadarbojoties ar dažādiem Latvijas elektroniskās mūzikas pārstāvjiem, tuvāko mēnešu laikā izdos pāris dziesmu remiksus no sava iepriekšējā ierakstu albuma "Good Luck". Kā pirmais klajā nāk indie elektorniskās mūzikas dueta "Bel Tempo" remikss prokrastinācijas tēmai veltītajai dziesmai "Only the Moon Can See the Sun".

Grupas "Carnival Youth" dalībnieks Emīls Kaupers stāsta: “Apmēram pirms gada savā starpā runājām, ka būtu forši uztaisīt ja ne pilna garuma "Good Luck" remiksu albumu, tad vismaz pāris tā dziesmām. Uzrunājām vairākus vietējos mūziķus – draugus un galu galā nonācām pie ļoti kolorītas kompānijas. Devām viņiem absolūtu radošo brīvību. Viņi paši varēja izvēlēties dziesmu, kā arī darīt ar to pilnīgi jebko, kas ienāk prātā - iespēlēt jaunas partijas, izmantot esošās, izmantot tikai balss celiņus vai pārtaisīt dziesmas līdz nepazīšanai. Gala rezultāti ir ļoti dažādi un interesanti. Mūsuprāt, “Good Luck” ir ieguvis jaunu, paralēlo dzīvi.”

“Muzikāli remikss ir atsauce uz vienu no mūsu mīļākajiem māksliniekiem – “Caribou” un viņa skaņdarbu “Sun”, kas sākas ar to pašu vārdu, kā “Carnival Youth” dziesma. Šis arī bija mūsu remiksa sākumpunkts,” stāsta Andis Ansosns no Bel Tempo. Jūlijs Melngailis papildina: “”Bel Tempo” un “Carnival Youth” ir seni draugi un ir sajūta, ka šī remiksa izveide ir kā apļa noslēgums. Šo notikumu padara vēl īpašāku fakts, ka piedalījos arī “Only The Moon Can See The Sun” video klipā, bet ļaušu jums pašiem atrast kadru, kurā esmu redzams.”