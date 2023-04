Noklausies! Dziedātāja Inese Bērziņa izdevusi albumu 'Sējējs'

Dziedātāja Inese Bērziņa izdod minialbumu "Sējējs", kurā iekļauti četri skaņdarbi. To pamatā izmantota latviešu dzejnieku – Imanta Ziedoņa un Elīnas Zālītes – dzeja, ievīstot to džeza, blūza un pasaules mūzikas aranžijās, "Delfi" informē dziedātājas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Albuma tituldziesmā izmantots Elīnas Zālītes dzejolis. "Dziesma ir par sava talanta izmantošanu un dalīšanos ar citiem," stāsta Inese Bērziņa. "Tā arī jūtos par šo albumu – ir pienācis laiks palaist pasaulē dziesmas un mūziku, kas ilgi tapušas kopā ar maniem grupas biedriem. Albumu raksturo pieturas punkti – melanholija, trauslums, un pavasara stāsts."

Otrā albuma dziesma "Traucamies" ir ar Annemarijas Ščegoļevas vārdiem, trešā – "Tu biji aizņemts" ar Ineses Bērziņas tekstu, bet albuma noslēdzošais skaņdarbs "Āfrika Ziedonī" veidota ar Imanta Ziedoņa dzeju. Albumu var noklausīties visās populārākajās straumēšanās vietnēs.

Ierakstā piedalās vairāki mūziķi – bundzinieks Artūrs Strautmanis, tubists Eduards Lipāns, multininstrumentālists Miķelis Vanags, basists Aigars Reiters un vokāliste Kristīne Cīrule. Ieraksta pēcapstrādi veica Mārtiņš Krastiņš.

Foto: Publicitātes foto

Vokāliste Inese Bērziņa lielu daļu savas daiļrades veltījusi oriģinālmūzikai, ko komponējusi pati vai kopā ar laikabiedriem. Savas zināšanas un prasmes džeza dziedāšanā Inese ir ieguvusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, studējot pie džeza dziedātājas un vokālās pedagoģes Ingas Bērziņas, pilnveidojusi pieredzi dažādos festivālos un meistarklasēs ("Saulkrasti Jazz", "Aile Jazz", "Rīgas Ritmi", "Umbria Jazz", "Nomme Jazz" u. c.), kā arī apguvusi Streļņikova elpošanas tehniku pie Tatjanas Koroļovas. Pazīstama kā dažādu muzikālo apvienību dalībniece, tajā skaitā "The Coco'nuts", "Ineses Bērziņas Quartet", "No Rain Today", "Random Fish Duet", RTU bigbends, "Innocent Friends", "The Quinters", "De Temps", "Pulsa effekts" (Ritma Svētku koncertprogrammā), "Vētras saites" (pirmajā albumā), "Alerusjon" (albuma ierakstā) un "Sky Eye, Yeah Baby".