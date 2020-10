2020. gada vasarā, daļēji savu laiku pavadot Liepājā, mūziķis Ralfs Eilands sadarbībā ar "Liepaja Music Orchestra" un tā māksliniecisko vadītāju Jāni Ivuškānu radīja jaunu dziesmu "Soulfulman", kas šoruden tiek piedāvāta klausītājiem līdz ar tās videoklipu.

Dziesmas teksts ir mūziķa Ralfa Eilanda autordarbs, taču muzikālais materiāls veidots, sadarbojoties ar komponistu un producentu Reini Briģi, kā arī "Liepaja Music Orchestra" vadītāju Jāni Ivuškānu, kurš dziesmai veidojis īpašu aranžiju orķestra sastāvam. Videoklipa filmēšana norisinājusies Liepājas viesnīcā "Fontaine Hotel" video mākslinieka Induļa Pelnēna vadībā. Skaņas ieraksta režija uzticēta Dainim Meļņikam.

Dziesmā un video klipā ietvertā ideja pauž domu par dažādajām iespējām, kuru priekšā ik dienas atrodamies un vienīgais veids kā šīs iespējas ielaist savā dzīvē ir vienkārši atverot durvis uz tām. Dziesmas video klipa un skaņas ieraksta veidošanā piedalījušies "Liepaja Music Orchestra" mūziķi: Jānis Ivuškāns (trompete), Ritvars Garoza (taustiņinstrumenti), Mārtiņš Zālīte (bass), Kristaps Vītols Vītoliņš (ģitāra), Andris Žabris (bungas), Rūdolfs Kolerts (perkusijas), Artūrs Hrustaļovs (trombons), Katrīne Sabīne Kalniņa (baritona saksofons), Edgars Ermansons (trompete), Anna Marija Kukuka, Laura Liepiņa, Kate Kronberga, Monta Norkuse, Annija Endija Kolerta, kā arī Raimonds Golubkovs.

Ralfa Eilanda un liepājnieku sadarbība aizsākusies jau iepriekš, kad kopā ar trompetistu un "Liepaja Music Orchestra" māksliniecisko vadītāju Jāni Ivuškānu uzvesti un iestudēti vairāki vērienīgi mūzikas projekti un lielkoncerti.

Šā gada vasarā Ralfa Eilanda, biedrības "Gingercat" un LMO sadarbība izpaudusies radošā dzīvesstila dienas festivālā "Get Up, Let's GRŪV!" kulminācijas koncertā Juliannas pagalmā, kopā koncertēts vienā no "Liepaja Lake Music" cikla koncertiem uz ūdens, kā arī drīzumā ar Valsts kultūrkapitāla fonda programmas "Skolas somas satura radīšana" atbalstu tiks veidots un jauniešu auditorijai piedāvāts muzikāli dzejisks uzvedums "No Veidenbauma neaizbēgsi".

Šobrīd Ralfa Eilanda un "Liepaja Music Orchestra" singls "Soulfulman" pieejams visos straumēšanas un lejupielādes servisos visā pasaulē.