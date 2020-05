Noklausies! Elektroniskās mūzikas projekts 'Bel Tempo' izdod savu otro singlu

Pēc veiksmīgā debijas singla "Think Too Much", indie elektroniskās mūzikas projekts "Bel Tempo" izdod savu otro singlu "Fat Piece of Bacon". Singls iznāk 15. maijā Berlīnes mūzikas ierakstu kompānijas "Fries Boom Barrier" paspārnē, portālu "Delfi" informēja Latvijas Mūzikas attīstības biedrības / Latvijas Mūzikas eksports izpilddirektore Agnese Cimuška-Rekke.



"Dziesma nav par speķi, bet gan par abu mākslinieku neskaitāmo šķēršļu pārvarēšanu, kļūstot par mūziķiem. Vecāki, kuri vēlas, lai viņu dzīves saistītos ar prestižām nozarēm un stabiliem ienākumiem, nepatīkami komentāri no citiem cilvēkiem, kā arī paša šaubas - saraksts ar lietām, kas atbaida jaunos māksliniekus uzsākt karjeru mūzikā ir garš. Par spīti tam, duets nepadodas un turpina savu iesākto ceļu", saka viens no dueta dalībniekiem Jūlijs Melngailis.

Andis Ansons saka: "Dziesma sākās ar tekstu "Like a fat piece of bacon, I'm frying in my own making", kas ir dziesmas tēze. Tas ir vēl viens veids, kā teikt "ko sēsi, to pļausi", bet, ja parasti šī frāze tiek izmantota lai apzīmētu kaut ko negatīvu, tad "Bel Tempo" šai frāzei ir piešķīruši pozitīvu nozīmi runājot par neatlaidību. Pat dziesmas ģitāras rifs izklausās pēc neatlaidīga oda, kam ir tikai viens mērķis - pamatīgi nokaitināt. "Fat Piece of Bacon" ir satīrisks pārspīlējums, bet vienlaikus godīgs atspoguļojums par lielo enerģijas daudzumu, kas ir nepieciešams, lai atslēgtos no kritikas un negācijām."

"Bel Tempo" ir indie/elektronikas mūzikas duets no Rīgas. Pirmsākumos abi mākslinieki iepazinās dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE", bet strādāja attālināti – producents Andis Ansons dzīvoja un strādāja Rīgā, kamēr dziedātājs un komponists Jūlijs Melngailis studēja mūzikas kompozīciju Londonā. Viņi savā mūzikā ietekmējušies no tādiem māksliniekiem, kā "Caribou", "Jungle", "Sampha", "Toro y Moi" un citiem, apvienojot jutekliskus bītus un analogo sintezatoru skaņas ar maigiem vokāliem un pulsējošiem ģitāras rifiem, kas rada dejojamu un vienlaikus intīmu atmosfēru.

"Bel Tempo" itāļu valodā nozīmē "labs laiks", kas ir mazliet ironiski, ņemot vērā, ka mūziķi uzsāka darbību Rīgā un Londonā. Tomēr to var tulkot arī kā "labi pavadīt laiku" - un tieši to "Bel Tempo" vēlas sniegt saviem klausītājiem: patvērumu no pelēkajām debesīm un peļķēm, no aukstā vēja un īgnām sejām.